Talgo supera los 363 km/h con el Avril y ve el nuevo tren idóneo para territorios como Galicia

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / lavoz 31/05/2021 17:47 h

El Avril, el tren prémium que Renfe ha contratado a Talgo, acaba de conseguir un nuevo hito en su proceso de homologación previo a su utilización comercial. El material rodante que estaba siendo probado en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ha superado los 363 kilómetros por hora, la velocidad objetivo a la que debía llegar para ser homologado, aunque en las líneas AVE españolas solo podrá alcanzar los 300 por hora, pese a que su registro comercial máximo es de 330. El nuevo récord del tren al que aspira Galicia no fue alcanzado, sin embargo, en la línea gallega, sino entre Venta de Baños (Palencia) y Burgos, otro trazado que está en fase de pruebas y que será puesto en servicio en paralelo a la finalización de la línea Madrid-Galicia este otoño. El hito se alcanzó con un reducido equipo a bordo, formado por personal de conducción y técnicos de puesta en servicio de Talgo, según explicó la compañía ferroviaria en un comunicado.

En ese mismo comunicado, Talgo destaca que el Avril es el único tren de muy alta velocidad (capaz de superar los 300 por hora) que cuenta con tecnología de cambio automático de ancho de vía. Es decir, puede circular por vías de ancho ibérico e internacional. Y considera que se trata del material rodante idóneo para territorios como Galicia, que mantendrá una red interior de alta velocidad en ancho ibérico (el eje atlántico y Santiago-Ourense) durante mucho tiempo. «Talgo Avril resuelve así y en el corto plazo un horizonte de explotación y de inversiones a largo plazo necesariamente complejo como el que se plantea en algunos destinos del tercio norte peninsular como Asturias o País Vasco, pero en particular en Galicia, cuya red ferroviaria interior de altas prestaciones se mantendrá durante largo tiempo, y a diferencia del resto de España, en ancho de vía ibérico», argumenta la compañía ferroviaria.

Esta reflexión del fabricante indica que Talgo tiene ya internalizado que parte de las 15 unidades de ancho variable de este tren (las otras 15 son de ancho fijo) irán destinadas a la línea gallega, algo que Renfe no ha confirmado en las múltiples preguntas parlamentarias que ha respondido sobre este asunto a diputados y senadores gallegos. No obstante, parece claro que en el verano del 2022 Galicia tendrá a su disposición estas unidades, que evitarían los transbordos en Ourense o utilizar los Alvia actuales, que no pueden superar los 250 por hora.

Este registro de velocidad solo es una etapa más en el proceso de homologación, que Talgo continuará en los próximos meses. El Avril tendrá que recorrer 30.000 kilómetros, tanto en líneas de alta velocidad de ancho estándar como ibérico, pero también en trazados convencionales. Los ensayos realizados hasta ahora constatan «el comportamiento altamente satisfactorio de todos los elementos del tren, desde la rodadura a la tracción, pasando por los sistemas de captación de energía y los de señalización», explica el fabricante. La homologación también servirá para validar el sistema automático de cambio de ancho de ejes.

En paralelo a este programa de pruebas, se trabaja para la homologación del Avril en Francia, donde Renfe competirá con la operadora gala SNCF. Estos trabajos se centran fundamentalmente en la validación técnica de los sistemas de control a bordo de 10 de los 30 trenes.