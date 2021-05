Pontón demanda una intervención pública para frenar el incremento en la factura de la luz

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

31/05/2021 13:36 h

A menos de 24 horas de que este 1 de junio entre en vigor la nueva factura de la luz, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, elevó el tono contra la misma al demandar una «intervención pública» con capacidad de desactivar el incremento previsto. La receta nacionalista apuesta por intervenir fiscalmente en el mercado, rebajado el IVA de la luz y eliminado el impuesto especial, costes que suponen casi una cuarta parte del recibo, y crear una sociedad pública para que empiece a cambiar el paradigma y ponga por delante el interés de las mayorías sociales.

«Nas próximas 24 horas vaise producir un cambio na facturación co que as eléctricas gañan, pero perden as familias, as pemes, e todo na maior crise vivida en tempos de paz», manifestó Pontón, que aparte del incremento de en torno al 30 % que estima sufrirá el medio millón de hogares gallegos que tenían tarifa nocturna, apunta que también saldrán muy perjudicadas las 10.000 explotaciones ganaderas, que necesitan de fuertes consumos de electricidad en los horarios en los que se vende más cara, o la hostelería, que tras un año nefasto debido a las restricciones del covid-19 se encuentra ahora con este cambio.

«É unha nova pedra no camiño», dijo la líder del Bloque sobre la nueva factura, pues para poder aligerar los costes de la luz hay que ajustarse a unos horarios incompatibles con la conciliación y el descanso. «Se unha persoa logo dunha dura xornada de traballo quere aforrar, o que ten que facer é non durmir» para planchar, encender el horno o poner la lavadora a partir de la medianoche.

Al igual que hizo la semana pasada, cuando compareció junto a buena parte de los diputados del BNG ante la sede de Naturgy en Santiago, Ana Pontón volvió a pedir este lunes una actuación decidida del Gobierno para frenar lo que considera un «desatino» y una «inxustiza», a la vez que reprochó que el Ejecutivo de Feijoo «non movera un dedo» para evitar un atropello, lo que prueba, en su opinión, que las puertas giratorias de las eléctricas «funcionan tanto para o PSOE como para o PP».

La dirigente nacionalista pidió rebajar el IVA de la luz del 21 al 4 %, pues entiende que no es un producto de lujo, y suprimir el impuesto especial de la electricidad que se paga con la factura. También insistió en crear una tarifa eléctrica gallega que bonifique los precios en un territorio que es excedentario en generación, y la creación de una empresa pública de electricidad para «empezar a cambiar o paradigma» que antepone los beneficios empresariales al de las personas.