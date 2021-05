El BNG propone treinta «solucións propias» para combatir la emergencia climática

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 29/05/2021 15:11 h

El BNG ha presentado treinta «solucións propias» para atender la emergencia climática y apostar por un futuro verde para Galicia que no dependa de las empresas ni de los lobbies económicos que solo interpretan Galicia como una fuente suministradora de recursos. La portavoz nacional, Ana Pontón, se fue hasta un parque urbano de Santiago para presentar los ejes de la estrategia ambiental que la formación frentista ha desarrollado y que pretende compartir con las nuevas generaciones para escuchar sus aportaciones.

Entre los elementos clave de sus políticas está la defensa de la biodiversidad, una iniciativa que, en su mano, contaría con presupuestos propios, así como la creación de un fondo para la conservación de la naturaleza. La intención del Bloque es aumentar el territorio de la Rede Natura en Galicia hasta ocupar un 20 % del total, así como un plan para conservar 1.300 humedales. En cuestiones energéticas, Pontón defendió su conocida propuesta de una empresa pública gallega y el desarrollo de las renovables asociadas a planes industriales y con respeto a los usos del territorio. El BNG también tomará como referencia su Axenda Urbana Galega 2030 para introducir criterios medioambientales en las ciudades, que ocupan menos de un 5 % del espacio de la comunidad «e onde vive o 70 % da xente». En este punto, puso como ejemplo las políticas del Concello de Pontevedra. En el ámbito de la movilidad, apuesta por el fomento del transporte público y la creación del Galtren, «para poder ter as vilas conectadas por ferrocarril». Para la gestión del agua también tiene una estrategia con vistas al 2030, y en el caso de los residuos el objetivo sería avanzar hacia «alternativas a Sogama», modelo que calificó como «ineficiente e contaminante».

Para poner en marcha estas iniciativas, el Bloque cree que se necesitan políticas «valientes, ambiciosas e audaces», que contrastan, a su juicio, con la línea de un PPdeG al que ve «na dirección contraria», mientras los poderes económicos «queren facer do verde unha máquina xigantesca de facer negocios». Pontón calificó de «disparate» que en estos momentos se intenten sacar adelante proyectos «que constitúen unha ameaza», y advirtió que los gallegos no votaron a las empresas privadas que van a ser decisivas en la gestión de los fondos europeos Next Generation.