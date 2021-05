Las urgencias españolas, aisladas frente a Europa

«Agora tócanos resistir, dende o punto de vista clínico e como sociedade», di o presidente da Sociedade de Medicina de Urxencias e Emerxencias de Galicia

José Manuel Fandiño, presidente de Semes Galicia, declárase «un namorado» da medicina de urxencias a pesar dos momentos de tensión que vén de vivir, de novo, no hospital coruñés Chuac.

-A Coruña nesta terceira onda aturou a maior presión.

-Chegamos a ter un 50 % de doentes sospeitosos de covid. Empeza a haber unha diferenza que se vai manter: ao ter maior número de test tiñamos xa dividido o circuíto respiratorio entre xa diagnosticados e sospeitosos.

-Ou sexa, xa hai tres circuítos.

-Á poboación hai que darlle en todo momento garantía asistencial e de que non se contaxien. Non ten sentido poñer no mesmo sitio a pacientes que son positivos con outros que non se sabe. E mentres non se vacine a toda a poboación hai que mantelos. Por iso subdividimos os circuítos, co que iso significa en espazo e recursos humanos. O espazo que temos é o que é e houbo un problema claro de esgotamento de listaxes. Que non viñera tanta xente ten a vantaxe de que hai menos carga e podes distribuír mellor os recursos. Coa complicación de que algunha xente que debera de vir non vén.

