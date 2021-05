Jácome ya negocia con el PP los detalles para su regreso al gobierno ourensano

0

ourense / la voz 28/05/2021 05:00 h

Hay entendimiento entre las partes y solo quedan por concretar los detalles. Si nada se tuerce, el Partido Popular, que rompió su coalición con Democracia Ourensana el pasado mes de septiembre, volverá al gobierno liderado por Gonzalo Pérez Jácome. Este dirige desde hace ocho meses la tercera ciudad de Galicia con el único apoyo de otros dos concejales en una corporación que tiene 27. Los siete ediles del PP servirían para reforzar al ejecutivo hasta el final del mandato, toda vez que las negociaciones de populares y socialistas para una posible moción de censura ya fracasaron hace semanas.

El alcalde compareció en rueda de prensa para hacer balance del ecuador del mandato y, a preguntas de los periodistas, reconoció «contactos al más alto nivel» con los populares. Según dijo, el actual ejecutivo, formado por él y otros dos concejales, está funcionando «sin ningún problema». En todo caso, se mostró abierto a la reincorporación de los siete ediles que tiene el PP, porque «cuantos más mejor». Sería un ejecutivo en minoría, pero que tendría la baza de la cuestión de confianza para aprobar asuntos claves.

Preguntado por si cree que los contactos para retomar la coalición fructificarán, bromeó: «Me temo que sí». Aclaró, no obstante, que los concejales populares no recuperarían todas las áreas que gestionaban antes de la ruptura de la coalición. Según dijo, algunas van, ahora que las gestiona DO, «en una buena senda, y no es momento de cambiar». Avanzó, por ejemplo, que la tenencia de alcaldía la conservaría su mano derecha, Armando Ojea, y no volvería a ser del PP (en el anterior contexto ocupaba ese cargo el popular Jorge Pumar). «Nosotros no somos unos muñecos», advirtió Jácome.

Más allá de los detalles concretos, la operación tendría la bendición de la dirección provincial del PP. El presidente de los populares ourensanos, José Manuel Baltar, dijo este jueves que «la mejor noticia para Ourense sería la estabilidad». En todo caso, las negociaciones están siendo tuteladas desde Santiago, pero la dirección autonómica evita valorar el progreso de las negociaciones y delega en el grupo municipal. Fue, por lo tanto, su portavoz, Flora Moure, la encargada de fijar la posición del partido.

Los populares culpan al PSOE

Aunque la decisión de regresar al gobierno de Jácome genera rechazo en un sector de la formación, la versión oficial confirma el acercamiento al de Democracia Ourensana. «Eso, lógicamente, no lo podemos negar, porque es algo que siempre hemos tenido encima de la mesa. En el momento en el que el PSOE rompió la posibilidad de un cogobierno, esa opción de la vuelta siempre estuvo», dijo Moure, que afirmó que, más que otras claves, lo que preocupa al PP es definir los «proyectos de ciudad» para los próximos dos años.

Si finalmente se reedita la coalición, el ejecutivo será más amplio que ahora, pero no tendrá mayoría absoluta. Al preguntarle sobre ello, la portavoz de los populares remarca que, dadas las circunstancias actuales, su reincorporación serviría para cubrir las carencias del gobierno a tres de Jácome hasta que termine el mandato: «Sería un gobierno para gestionar la ciudad. Lo que está muy claro es que por mucho que él se empeñe en decir que sobra la gente, hay muchas áreas que están sin gestionar. No puede decir que con tres personas gestiona la ciudad igual porque es imposible».