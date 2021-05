Esto es lo que piensa cada partido político sobre implantar peajes en las autovías

0

26/05/2021

El PP ha buscado hoy el consenso de la mayoría del Congreso para evitar que el Gobierno implante en las autovías de todo el país un sistema de cobro de peajes por su utilización. Los populares han sometido una moción por vía urgente para instar al Ejecutivo a parar el debate que el ministro de Transportes ha anunciado que tiene intención de abrir, como ya ha notificado a la Comisión Europea entre los compromisos adquiridos para acometer reformas fiscales y estructurales a cambio de los 140.000 millones de euros que recibirá España a través de los fondos para el programa de reconstrucción tras la crisis sanitaria del coronavirus.

Estas son las posturas de los grupos políticos de la cámara baja respecto a la implantación de peajes en todas las autovías del país.

PSOE

La iniciativa del PP llevó hoy al socialista César Joaquín Ramos a afear el discurso del PP respecto a la posibilidad de cobrar el uso de las autovías, al considerar que los populares han optado por la demagogia al haber prorrogado las concesiones en diversas autopistas cuando gobernaron, haber diseñado el sistema de autopistas radiales de Madrid que luego quebraron, y pretender mantener el peaje en las vías que acabaron su contratos de explotación, según aseguró el portavoz del PSOE. Los socialistas dejaron entrever su posición a favor de los peajes en las autovías reseñando que es imposible bajar los impuestos y mantener las infraestructuras, por lo que instó a apoyar la realización de un debate al respecto. «Es imprescindible», remarcó Ramos para preguntarse en caso contrario cómo se harán nuevas autovías o se mantendrán las existentes sin los 1.200 millones de euros al año que requieren, según calculó. El socialista concluyó afirmando que todos los ministros del PP han querido imponer peajes en las autovías, pero «ustedes ahora solo quieren el aplauso fácil y demagógico», acusó.

PARTIDO POPULAR

La diputada popular Elena Castillo fue hoy la encargada de instar al Congreso de los Diputados a «evitar un sablazo y nuevo impuesto que repercutirá en todos los ciudadanos de este país, que dijo ya está diseñado y enviado a Bruselas sin consensuar con el sector del transporte como el Gobierno había prometido. Los populares reclamaron con su moción al Ejecutivo la la retirada de la propuesta de estudiar la aplicación de los peajes a las autovías. Castillo recordó que el 94 % del transporte de mercancías en España se mueve por carretera, por lo que de implantarse peajes en las autovías se encarecerá el precio de todos los productos, justo ahora que el grupo popular considera que España no puede afrontar nuevos gastos para empresas y familias. El PP cifra en 80.000 millones de euros los impuestos que se pretenden recaudar ahora a través del diésel, billetes de avión, bebidas azucaradas, matriculación... «Dicen que es un impuesto verde y que los camiones no lo van a pagar sino que se repercutirá a los cargadores, pero ya aportan 11.000 millones de euros al presupuesto del Estado cuando la conservación de las carreteras asciende a 2.000 millones anuales», contrastó la diputada popular, que acabó tratando al ministro Ábalos de «mentir arte para sobrevivir. Es un charlatán con la cara más dura que los raíles del ferrocarril que tiene abandonadas», concluyó.

VOX

Su representante también mostró su oposición a la extensión de los peajes, a lo que Rodrigo Jiménez denominó como el pago al plan de rescate al que considera se somete España con los fondos europeos para la reconstrucción. El partido de extrema derecha cifró en 30.000 millones anuales el importe de los impuestos que ya paga el automóvil, indicando a mayores que los peajes introducirán un recorte en las libertades dado que estos serán cobrados mediante dispositivos de telepeaje que dejarán rastro del origen y destino de cada automovilista.

PODEMOS-GALICIA EN COMÚN.

Rafael Mayoral advirtió que no toca en este momento plantearse la posibilidad de los peajes en las autovías, pese a que su partido forma parte del Gobierno que ha propuesto debatir al respecto. Pero esa oposición no impidió que dijeses que es «un insulto que el partido de las radiales» se oponga ahora. «El PP quiere la privatización, si es con empresas privadas y los cárteles que se han hecho con la obra pública de este país, entonces sí que estarían de acuerdo». Mayoral siguió atacando a las constructoras al acusarlas de sacar partido de las infraestructuras a costa de los impuestos de la ciudadanía. «Ahora no toca», concluyó el diputado de Podemos, que defendió en cambio implantar impuestos directos a las rentas altas del país, «porque el que más tiene, que más pague», dijo reiterando su oposición al cobro de peajes.

ESQUERRA REPUBLICANA

Reprocha al PP que no atendiese desde sus gobiernos las peticiones catalanas sobre bajadas de peajes. Inés Granollers acusó a los Ejecutivos centrales de haber hecho infraestructuras sin un plan estructural y sí en función de la procedencia de sus ministros de obras públicas, como dijo pasó con Galicia durante los mandatos en Fomento de José Blanco y Ana Pastor. Pidió una apuesta por el transporte público y el ferrocarril con infraestructuras sostenibles. ERC se mostró a favor de una euroviñeta como ya existe en diversos países de Europa, pero con el consenso de las autonomías.

CIUDADANOS

El diputado naranja Juan Ignacio López-Bas advirtió que su grupo no está de acuerdo con nuevos y más peajes. Los diputados de C's aseguraron que Ábalos viene dejando caer desde hace dos años la intención de cobrar en las autovías, pero acusa al PP de ser el responsable de prolongar la concesión de peajes durante décadas, como ocurrió en la AP-9, o que durante el Gobierno de Mariano Rajoy también manejase la posibilidad de imponer peajes en todas las vías de alta capacidad.

PNV

Benito Barandiarán, parlamentario nacionalista vasco, partidario de tarificar el uso de las autovías, señaló que la conservación de las carreteras acumula un déficit de 8.000 millones de euros tras requerir más de mil al año. Pero además advirtió que la UE ha adoptado como directriz el principio del que usa y contamina, paga, algo que dijo tendrá que acordarse en España antes o después, pese al rechazo de transportistas y parte de la población.

PDeCAT

La formación catalana acusó al PP de decir una cosa en el Gobierno y la contraria cuando están en la oposición. El partido de Puigdemont pidió un debate sereno para hacer sostenibles económicamente las carreteras y acabar con los abusos en los peajes de algunas autopistas.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Su diputado, Néstor Rego, aseguró hoy en el Congreso que el debate está generando mucha inquietud en Galicia, por su condición periférica. «Representará una losa para Galicia. Sin alternativas no es una medida ecológica, es antisocial y antigallega, porque las empresas de Galicia seguirán perdiendo competitividad», lamentó. Consideró Rego un riesgo que la aplicación de peajes en todas las vías de alta capacidad acabe desviando a carreteras convencionales gran cantidad de tráfico y «que además este robo legalizado se haga sin haber aplicado las bonificaciones en la AP-9. «Es un robo», remató.

UPN

«Es un sablazo», llegó a decir desde la tribunal el diputado Sergio Sayas, que incluso auguró que los peajes pretendidos llevarán a la ciudadanía a la calle.

FORO

El partido asturiano tachó el debate abierto por el Gobierno de «amenaza», sobre todo para las comunidades del noroeste, ya las castigadas por un déficit notable en conexiones con el resto de España, dijo el diputado Isidro Martínez Oblanca.