Lolita Balsa: «Nos hacen de menos»

La Voz de Galicia joRGE cASANOVA

25/05/2021 05:00 h

Seguro que la están echando de menos. A ella y a sus compañeros de colectivo porque, sin ellos, la fiesta no es lo mismo. Lolita Balsa (Lugo, 1970) tiene un Scalextric de feria y lleva casi dos años sin trabajar. Mujer de armas tomar, es de las que callan poco y actúan mucho.

-¿Listos para empezar la temporada?

-Listos estamos, pero no tenemos permisos de instalación, no nos dejan. Estamos mirando en algún pueblo, pero los sitios en los que nos ubicamos habitualmente no nos han dado contestación.

-¿Cuánto llevan sin trabajar?

-Los que no tuvimos campaña de Navidad, desde septiembre del 2019.

-Eso acaba con cualquier empresa.

-Sí, pero parece que no importa, porque en todos sitios se dice que el sector más perjudicado es la hostelería. ¡Quién nos diera a nosotros poder abrir lo que han abierto ellos! La Xunta nos permite trabajar, pero no trabajamos. Sin fiestas es muy difícil.

-La clave está en las fiestas.

-No solo. En los ayuntamientos deberían recibirnos para buscar una solución y ver dónde instalarnos.

-¿Les han dado ayudas?

-Ha habido algunas ayudas, sí. Por autónomos y por actividad cerrada. Pero tenemos un problema importante: muchos compañeros se dan de alta solo en temporada y algunos no han podido acceder a casi ninguna ayuda. En la última tanda, la Xunta nos ha escuchado y ha tenido en cuenta este problema.

-¿Cuántas familias viven de las atracciones de feria en Galicia?

-Bueno, vivir, viven muchas; que coticen, no tantas. Lo cierto es que cada vez hay más gente que se da de alta. El parón no es solo para la gente que tiene atracciones de feria, sino también para la que trabaja alrededor.

-Una temporada normal, ¿cuánto tiempo pasa fuera de casa?

-Varios meses. Yo vivo en A Coruña y, si instalo en Ordes, voy y vengo todos los días. Si estoy en O Porriño, no. Lo normal es estar fuera tres o cuatro meses.

-Son ustedes como el circo.

-Sí. Yo tengo mi caravana y a veces me instalo en fincas de amigos. Las que nos dan los ayuntamientos suelen ser un desastre. Somos personas y no creo que nos deban meter en sitios con socavones que, si metes el coche, los desgracias; o donde hay ratas como conejos. Luego ves explanadas perfectamente dotadas para autocaravanas. Se trata muy bien al turista, pero al de casa no tanto.

-De verbena en verbena, de fiesta en fiesta... agotador.

-Lo es. Porque muchos negocios requieren de muchas horas para su montaje. Y todo se complica porque a los pocos días debes estar en otro sitio. Y tienes que desmontar de noche; o viajar de noche. Y llegas al sitio nuevo y encuentras que no está desocupado. Y tienes que llamar a la policía para que localice al dueño del coche y lo saque. Y luego resulta que aún no nos han instalado la toma de luz...

-Lo cuenta como si les hicieran de menos...

-Es que nos hacen de menos.

-¿Cuál es la mejor feria de Galicia?

-¿A nivel de ganancia?

-Por ejemplo.

-De las que hago yo, O Porriño. Tiene unas tasas aceptables. En otros sitios no es así. Melide, por ejemplo, parece la Marbella de Galicia.

-¿Y en qué provincia se trabaja mejor?

-En la de Pontevedra. Al público de Vigo le gusta mucho la feria. Y en la ciudad de A Coruña también gusta, pero no dan oportunidades a las atracciones de feria desde hace muchísimos años.

-Veremos como regresan las fiestas.

-Igual mis compañeros no piensan como yo, pero creo que algunas comisiones deberían plantearse otras actividades más allá de poner las orquestas principales desde las once de la noche con la gente bebiendo.

-Usted se crio en una atracción de feria.

-Mi padre tenía una pista de coches de choque, que ahora lleva mi hermano. Yo iba cuando tenía vacaciones.

-En algún momento de mi vida, las fichas de los autos de choque me parecían el objeto más preciado del mundo.

-No solo a usted. Lo siguen siendo para muchos niños. Mi padre me contaba que se iba a ligar a los autos de choque. Él quería que vinieran muchas chicas, porque así venían muchos chicos. Se sentaban en los bancos, escuchaban la música... Se invitaban a subir en el coche.

-¿Aún funciona todo ese universo?

-No como antes. Mi padre pasaba los inviernos en Cambados y allí no había mucho más. Iba todo el mundo a los coches de choque. Mi hermano ahora para en septiembre y ya no abre hasta mayo, porque no le dejan instalar.

-De todos modos, las atracciones son bastante caras.

-Depende de como lo mire. Instalar la pista de coches en Pontevedra cuesta diez mil euros.

-¿Celta o Deportivo?

-¡Por el amor de Dios, el Dépor! Pero si el Celta se está jugando algo, apoyo al Celta.

-Defínase en pocas palabras.

-Tengo mucho carácter, soy muy sensible y soy justa, o pretendo serlo. Y según un jefe que tuve, soy buena negociadora. Peleo hasta el final.

-¿Cocina?

-Sí, me gusta mucho. Y me gusta mucho comer, aunque no lo parezca. También disfruto haciendo tartas, aunque procuro no hacer muchas porque me las como.

-Dígame una canción.

-Princess of the Universe, de Queen.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-Ser buena persona. No mentir e intentar ayudar a los demás; no soporto la mentira.