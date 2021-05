La Xunta recibió 350 peticiones de ayuda contra el feísmo en un mes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. C.

Santiago / La Voz 23/05/2021 05:00 h

En poco más de un mes —desde el pasado 13 de abril— la Xunta ha recibido más de 350 solicitudes de ayudas para combatir el feísmo arquitectónico, y aún hay tiempo para pedir la subvención, ya que el programa cierra el próximo lunes día 31.

El Instituto de Estudos do Territorio, que es el organismo autonómico se encarga de evaluarlas y tramitarlas, no para de recibir consultas sobre las cuantías, que son del 70 % del total del presupuesto, aunque no superarán en ningún caso los 3.000 euros. No importa la renta de la persona que solicita la aportación.

La ayuda no permite hacer grandes obras en una vivienda, pero sí mejoras importantes en el acabado final. El criterio se ha centrado en el arreglo de las fachadas, para cubrir medianeras a la vista; tapar paredes de ladrillo o de bloque que no estén revestidas, o que estándolo no cuentan con un acabado adecuado; y pintar fachadas en mal estado o corregir colores impactantes que no encajan en el paisaje. En el caso de los tejados, pueden cubrirse con teja o losa, según la tradición de la zona, cuando estas tengan un acabado de fibrocemento o presenten un mal estado evidente. No significa cambiar renovar el tejado, sino mejorar su imagen.

Los muros y cierres de fincas son otros de los elementos que se pueden adecentar a cuenta de estas ayudas, y nuevamente no se trata de construirlos sino de arreglarlos. La idea de la Xunta es rebajar las alturas superiores a 1,5 metros, la sustitución por vallados vegetales, celosías prefabricadas o con piedra del país propia de cada zona.

Obras hasta noviembre

Las obras deben estar terminadas el 31 de octubre, por lo que los plazos son algo ajustados, ya que el interesado debe pedir permiso al concello para obra menor.

Como se trata de una mejor superficial, no se exige una gran aportación técnica, basta con una pequeña memoria explicativa de la actuación, unas fotos con los elementos que se quieren reparar, la factura de la actuación realizada y la justificación de pago. Para hacer esta memoria no hay que contratar a ningún técnico, aunque debe incluir una descripción de las obras, los materiales y los colores elegidos, así como el coste y el plazo de ejecución. El trabajo que haga el propietario no entra en la ayuda, solo el material y los medios auxiliares.