Baldomero Iglesias: «Estamos cheos de negacionistas de nós mesmos»

La Voz de Galicia mónica p. vilar

20/05/2021 05:00 h

Música, letras e loitas culturais e sociais acompañan a Mero Iglesias na súa casa de Xanceda (Mesía), onde se trasladou hai case medio século dende a Terra Chá na que naceu para exercer como profesor. A piques de cumprir os 70, está xubilado da docencia, pero non do resto dos seus intereses. Se hai un par de anos poñía punto final á aventura musical de Mero e Mini, o dúo que por moito tempo formou canda Xosé Luís Rivas Cruz (hoxe deputado do BNG), nos últimos tempos reviviu o mítico grupo A Quenlla, do que fora cofundador. «Foi complicado, dos antigos do grupo quedamos dous, e entraron catro persoas novas. Comezamos cun reto, musicar os poemas de Martín de Padrozelos, un dos primeiros trobadores galegos, alá polo século XI, e tamén recuperamos cancións das que tiñamos de sempre. Pero seguimos a cantar cun entusiasmo e unha felicidade evidentes», asegura. Iso a pesar das circunstancias, que os levan a ensaiar «abrindo portas e ventás, papando frío e cantando incluso con máscara» e que mesmo os obrigaron a facer un concerto sen público só por cumprir cunha actuación que estaba presupostada.

Con menos restricións, Mero segue inmerso no seu afán de recompilar a cultura tradicional. «Estou facendo unha compilación enorme de folclore», explica, mentres avanza que en breve publicará un libro, Breviario breve, con oracións en galego, froito de «ter discutido moito cun cura da Coruña que me dicía que nunca aquí rezaramos en galego».

A situación actual da lingua e da cultura preocúpano, igual que a da xente moza «que ten moitas murallas postas diante». Escribir é unha das formas nas que busca combater todas esas inxustizas que ás veces lle poñen un peso no corazón, se cadra porque recoñece ser un «parvo idealista», algo do que non quere curarse en absoluto. «O bálsamo máis eficaz sería o esquecemento, e eu non quero esquecer, quero lembrar, e querería ver como todo mellora, aínda que pasa o tempo e vexo que tiramos cara atrás», di.

Para se animar a seguir pelexando, mira cara os seus netos. «Teño dous, que falan en galego. Sei que a escola foi un varapau para eles, porque os fixo dubidar na lingua, pero nesa dúbida, afirmáronse. Ponme de bo humor ver a frutificación da semente, ir cantar aos colexios, ver a ledicia dos nenos ante o propio... Aí ábrenseme os horizontes todos», recoñece. Todo o contrario lle sucede cos negacionistas. E non precisamente da pandemia. «Claro que vin a Bosé, pero non podo escandalizarme cando aquí estamos cheos de negacionistas de nós mesmos, da nosa cultura, do noso acento. Somos unha cultura en pé! E non podemos desprezala, e moito menos facerlle caso a catro túzaros que se negan a si mesmos».

