Sigue creciendo la presión asistencial en las urgencias de hospitales gallegos

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 20/05/2021 05:00 h

La presión asistencial sigue creciendo en las urgencias de los hospitales gallegos. Personal del servicio de urgencias del hospital Montecelo, de Pontevedra, afirmaba ayer que se nota más afluencia de pacientes derivados de atención primaria y también de personas que intentan concertar una cita y se la dan tarde o no es posible contactar con su médico. «Ya estamos teniendo demoras en la atención. El servicio se quedó muy pequeño y al restar boxes para el circuito covid, más aún», apunta el facultativo Miguel Suárez Briones.

Félix Rubial, gerente del área sanitaria de Ourense, asegura que en las últimas semanas se está notando una subida paulatina de pacientes, tanto en las urgencias de los hospitales como en los PAC (puntos de atención continuada), pero las cifras todavía están por debajo de las anteriores a la pandemia. El jefe de urgencias del CHUO, Francisco Aramburu, confirma esa ligera tendencia al alza y critica que los pacientes sigan acudiendo por patología banal a este servicio.

Las urgencias del Hospital Clínico de Santiago alcanzarán en breve el nivel asistencial de la prepandemia. Actualmente están en una media del 15 % por debajo de la demanda de las mismas fechas del 2019, explica el coordinador de la unidad, Plácido Mayán, quien anuncia que en los próximos días, si se mantiene la incidencia del covid, el CHUS destinará recursos de su línea covid a la de urgencias generales.

Pedro Marcos, director médico de hospitalización y urgencias del Chuac, asegura no se está viviendo nada diferente a la situación previa a la pandemia. Reconoce que el martes por la mañana el servicio se vio saturado, y lo explica por la confluencia de varios factores, entre ellos el hecho de que se encadenase el fin de semana con un lunes festivo, junto con una demanda de emergencias ya normalizada, y que se sigue atendiendo con limitaciones de espacio por el mantenimiento de un circuito covid diferenciado. A ello se suma el hecho de que «el hospital está lleno como pocas veces porque estamos intentando operar todo lo que no era prioritario y se fue postergando por la pandemia».

En el área sanitaria de Ferrol se ha incrementado el número de urgencias atendidas, aunque sigue por debajo de la media.

En cuanto a la atención primaria, la Consellería de Sanidade no tiene previsto retirar del complemento de productividad variable que perciben los médicos de los centros de salud la obligación de que al menos el 60 % de sus consultas sean presenciales ni de que tengan una demora máxima de cuatro días para las citas. Así lo han reclamado los colegios médicos, las sociedades científicas y los sindicatos. El clamor es total en la atención primaria. Pero la Xunta aguanta el pulso y no lo suprimirá. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, lo dejó claro ayer en un acto en Vigo, pero matizó que el 60 % de presencialidad es un objetivo «para final de ano». Comesaña aseguró que el hecho de que esos objetivos estén en los Acordos de Xestión y que el cumplimiento de estos esté vinculado al cobro de un plus «non condiciona a actividade dos facultativos».

De momento no existe ningún plan para garantizar la vuelta a la presencialidad. Las consultas en los centros de salud siguen siendo principalmente telefónicas y hay esperas de hasta dos semanas. Por eso, algunos pacientes prefieren irse a las urgencias de los hospitales antes que esperar.

