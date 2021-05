Portugal vuelve a rebajar los peajes de sus autovías: un 50 % menos desde julio

0

La Voz de Galicia CARLOS punzón

Vigo 20/05/2021 17:41 h

Mientras España avanza hacia la implantación de peajes en sus autovías, Portugal no deja de desandar ese camino iniciado en el 2010. Por tercera vez, el Gobierno del socialista Antonio Costa se ve obligado a rebajar el importe de los peajes en las autovías denominadas en su creación como scuts, acrónimo en castellano de sin coste para el usuario. La contestación social, empresarial y política que desde hace once años soportan los sucesivos ejecutivos lusos por el cobro en las autovías del país se traducirá el 1 de julio en una bajada generalizada del 50 % en las tarifas de dichas carreteras, que incluso llegará al 75 % en el caso de los vehículos eléctricos y no contaminantes. Coincide con las fecha en la que se produce un mayor movimiento de turismos desde Galicia hacia Portugal.

La medida fue impulsada en la Asamblea de la República por el conservador PSD, que desde la oposición logró el apoyo mayoritario de la Cámara, incluidas las formaciones a la izquierda de los socialistas, mientras el Gobierno y los diputados de su partido trataron de evitar en vano, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional, que las demás fuerzas políticas le marcasen la pauta en las cuentas públicas de este año.

La rebaja es la tercera que se aplica en el país vecino a los peajes de sus autovías. En el 2016, el primer Gobierno de Costa prácticamente se estrenó con una bajada del 15 % en los peajes de la mayoría de ellas, que sin embargo no benefició a los usuarios de la A-28 que va de las proximidades de la frontera de Tui desde Caminha a Oporto. Si incidió la rebaja en la A-24 que en las inmediaciones de Verín parte de Chaves hasta Viseu.

Esa rebaja no aplacó la contestación interna suscitada desde que con el rescate económico de Portugal se empujó al Gobierno de José Sócrates a cobrar por unas autovías ya en uso y gratuitas desde el momento de su puesta en servicio. El mismo Antonio Costa trató, al arrancar este año, de contentar a los opositores contra los peajes y a los residentes en las zonas más aisladas del interior, que los ven como una barrera más a su desarrollo o a la captación de visitantes en las áreas turísticas, rebajando por segunda vez las tarifas. El 12 de enero entró en vigor una medida pensada para los usuarios frecuentes de las autovías lusas. Una minoración del 25 % a partir del octavo día de utilización al mes. En el caso de los transportes pesados la rebaja aplicada fue de un 35 % durante el día y un 55 % por las noches.

En ese caso sí, la medida benefició a los automovilistas gallegos que circulan por la autovía próxima a la costa entre la frontera y Oporto, como también a los del vial que arranca al otro lado de la raia en Verín.

Y ahora llega la tercera marcha atrás, con la que Portugal evidencia su disconformidad con una medida que ha motivado protestas, decenas de iniciativas políticas y hasta quejas desde España. La nueva rebaja que deja en la mitad el precio de los peajes, no será aplicada en todas las autovías, pero sí en las dos más próximas a Galicia, además de en otras cinco.

El Gobierno trata de buscar cómo tapar ese agujero en las cuentas públicas, en las que dejará de ingresar 160 millones de euros al año, según las estimaciones que ha hecho públicas.

¿Cómo se pagan las autovías en Portugal?

Los peajes de las autovías lusas se cobran mediante pórticos automáticos y sin personal alguno ni zona de pago. El modo más fácil para abonarlos es mediante los dispositivos de telepeaje que se usan en las autopistas gallegas. Otra forma sencilla es hacer el abono online en esta página web. Este opción está accesible al final de dicha página y solo requiere identificar la matrícula del vehículo, una tarjeta de crédito y un correo electrónico. Cada vez que se pase bajo un pórtico se efectúa el cargo correspondiente. Otros cuatros sistemas, de prepago la mayoría, se explican en la misma web y en el gráfico que ilustra esta información.