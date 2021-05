Galicia espera aún las rebajas en la AP-9 y en Cataluña se liberarán cuatro vías de peaje este año

0

La Voz de Galicia carlos punzón

vigo / la voz 20/05/2021 05:00 h

Dentro de cien días, en Cataluña se dejará de cobrar peaje en cuatro autopistas. Entre el 2018 y este año se habrán liberado en dicha comunidad 540 kilómetros de peajes, los últimos 402 este verano, mientras Galicia aguarda a que se cumpla el anuncio del Gobierno de aplicar a la AP-9 las rebajas y bonificaciones comprometidas, con partidas que suman 55 millones de euros en los Presupuestos del Estado vigentes desde el 1 de enero. Medida pactada además en enero del 2020 con el BNG a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

El mes de julio es el horizonte que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, comprometió para minorar el impacto en los bolsillos de los gallegos de las tarifas de la principal autopista de la comunidad. Fuentes conocedoras de las conversaciones que el ministerio y la concesionaria de la AP-9 mantienen para pactar cómo se implantarán las rebajas, y cómo y cuánto se pagará a Audasa por los importes que dejen de afrontar los usuarios, indican que las reuniones se llevan a cabo casi todas las semanas, incluso en algún fin de semana. La intención manejada en dicha negociación es la de que se plasme de forma efectiva en julio, pero aún le queda al acuerdo cierto recorrido, además de tener que seguir después en la misma Administración un proceso interno en el Ministerio de Hacienda, para que autorice el gasto público que se hará para afrontar ante Audasa dichas bonificaciones. Después pasará por la Comisión Delegada de asuntos Económicos del Gobierno, como paso previo al visto bueno del Consejo de Ministros al real decreto que recogerá los pormenores de la medida.

«La rebaja de peajes va a ser histórica en Galicia», clamó ayer Ábalos durante una intervención en el Congreso de los Diputados. «Lo que estamos planteando para allí será histórico. Esa es la política de este Gobierno», incidió.

Respecto a la liberación de peajes en Cataluña y Aragón este verano, el responsable de las obras públicas del Gobierno indicó que «eliminar el peaje en estas infraestructuras es de justicia social, porque no tiene sentido que unos territorios estén pagando muchísimo y otros nada. Esa es la política que ha habido hasta ahora de agravio territorial», argumentó.

Cuando Cataluña pierda el 1 de septiembre los peajes entre Tarragona y la frontera de La Junquera en la AP-7, además del de Barcelona a Zaragoza en la AP-2, así como en las autopistas autonómicas C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 Barcelona-Montmeló), dicha comunidad pasará de ser la que más kilómetros de pago tiene, a la octava. Y su puesto en la cabeza lo ocupará Galicia, con 330,8 kilómetros sometidos a peajes en cuatro concesiones. La segunda autonomía que más sufrirá el pago por usar sus autopistas será Castilla-La Mancha, pero ya con 116,7 kilómetros de pago menos que Galicia, pese a ser 2,6 veces más extensa.

Lo prometido a Galicia

Lo comprometido hasta ahora para la AP-9 pasa por hacer gratuitos todos los viajes de vuelta realizados en un plazo de 24 horas para conductores con vehículos ligeros y con dispositivo de telepeaje, obligatorio para lograr cualquiera de los demás descuentos también. Los que hagan más de 20 viajes al mes, incluso en diferentes tramos, tendrán un 20 % de rebaja a mayores. Entre Vigo y Tui se concederá un 50 % adicional a sus usuarios para fomentar el uso de la AP-9 y liberar de tráfico a la peligrosa autovía A-55 que une en paralelo ambas localidades. Y al mismo tiempo se eliminará el peaje de Redondela, el más caro de la AP-9, compromiso adquirido ya hace cuatro años. Para los transportes pesados, las rebajas se situarán, en palabras del Gobierno, en un porcentaje similar a su cuota en la recaudación de Audasa, que representó el 10,1 % del total el año pasado y un 8,4 el anterior.

José Luis Ábalos reconoce tener «muchísimas dudas» sobre el cobro en autovías

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró ayer en el Congreso que el Gobierno no tiene ninguna propuesta ni decisión tomada sobre el pago de peajes en las autovías, posibilidad que el Ejecutivo anunció a la Comisión Europea que abriría al debate con partidos y el sector del transporte. «Tenemos muchísimas dudas para decidir qué sería lo justo», señaló. Ábalos no solo tiene el dilema de si cobrar o no, sino que extendió sus dudas a qué tarifas se aplicarían, cómo hacerlo o qué tecnología aplicar en caso de cobro, desestimando, eso sí, los peajes automáticos con pórtico como en Portugal. Indicó que, sin apoyo político mayoritario o de los transportistas, no se hará.

Oposición frontal del BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció una ofensiva de su formación contra el posible cobro en las autovías, mientras exigió al Gobierno que aplique ya las rebajas en la AP-9 que pactó su formación. Advirtió que se trata de una medida muy perjudicial para las economías familiares y que, además, «penaliza á economía galega pola súa condición de periferia, tanto no Estado como en Europa». «Galicia non necesita máis peaxes, senón que o Goberno máis progresista da historia empece a aplicar xa os descontos da AP-9», concluyó Pontón.