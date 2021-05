Feijoo avanza que la contratación de profesores para el curso poscovid dependerá del protocolo, que fijarán los sanitarios

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 20/05/2021 19:02 h

El presidente de la Xunta se mostró sorprendido por los anuncios realizados esta semana por parte del Ministerio de Educación sobre las medidas de protección contra el covid en las aulas para el próximo curso. «Está moi ben, pero ese Ministerio non ten competencias en temas sanitarios, que deben decidirse no consello interterritorial de saúde», dijo Alberto Núñez Feijoo, que se remitió a este órgano o al comité clínico que trabaja con el Sergas para tomar determinaciones al respecto, y calificó de «simplemente propostas» y de «información» los asuntos anunciados por la ministra Isabel Celaá. De hecho, cree el dirigente gallego que medidas como reducir la distancia entre alumnos en las aulas de 1,5 a 1,2 metros no tiene «xustificación científica», y advirtió que hasta consejeros socialistas habían planteado separaciones de un metro, cuestión que en Galicia prefiere delegar en los expertos sanitarios.

Feijoo propuso esperar a conocer cómo evoluciona el ritmo de vacunación entre los más jóvenes y hablar con los sindicatos para decidir, por ejemplo, si se mantienen las contrataciones de profesorado extra que se hicieron en este curso y definir el protocolo en el ámbito de los expertos sanitarios y del comité interterritorial. «Imos empezar polo principio», dijo en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, en referencia a que primero será necesario resolver cuestiones como el número de alumnos por clase antes de decidir si habrá o no más refuerzos docentes. Además, reclamó al Ministerio que aclare si habrá fondos adicionales o no para el próximo curso. «A financiación é fundamental, non o vou discutir», reconoció el presidente, que duda que vayan a existir partidas para contrataciones, que dependerán en último término de las necesidades que genere el protocolo de Galicia, «que funcionou» en este curso, valoró.