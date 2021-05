El próximo curso se generalizará la distancia de 1,2 metros entre alumnos en clase

0

Las ministras de Educación, Isabel Celaá, y Sanidad, Carolina Darias, presidieron junto con el ministro de Administraciones Públicas, Miguel Iceta, la reunión de consejeros de educación y salud de todo el Estado. Y en esta conferencia se determinaron las pautas que hay que seguir para asegurar la salud de niños y profesionales en el próximo curso académico.

Son cuatro los aspectos sobre los que inciden las normas en lo que respecta a los colegios: limitación de contacto, es decir, mantener la distancia física de 1,4 a 1,2 metros; los grupos de convivencia estable (los llamados grupos burbuja); medidas de prevención personal (como la mascarillas a partir de los seis años y la vacunación), la limpieza y ventilación permanente y cruzada; y el protocolo de actuación ante los casos. Y se parte de dos escenarios: baja incidencia (nivel 1 y 2 de alerta) o alta (nivel 3 y 4).

«La distancia de 1,2 metros es una medida sanitaria, no educativa»

El aspecto más destacado es pasar del 1,5 metros de distancia entre alumnos a 1,2. Fue una de las preguntas recurrentes en la rueda de prensa y la ministra Isabel Celaá puntualizó: «La distancia de 1,2 metros es una medida sanitaria, no educativa. No conozco a nadie [en referencia a los consejeros] que haya querido seguir con 1,5; han aceptado el 1,2 en general y alguno querría 1 metro». Pero, añadió, «estamos en mayo» y la perspectiva es que la evolución sea buena, por lo que no cerró la puerta a una mayor flexibilización de cara al nuevo curso. Hay que tener en cuenta, recalcó, que «el protocolo [no se atrevió a decir que es obligatorio, sino que los éxitos de la escuela han venido determinados por el cumplimiento de los protocolos diseñados entre todos] aprobado hoy es vivo, dinámico». Para adaptarse, se harán «los ajustes pertinentes a medida que se acerque el inicio de curso».

infantil

Grupos burbuja. Los grupos burbuja en infantil estarán formados por un número máximo de alumnos según las ratios establecidas en la normativa autonómica. En Galicia son 25 estudiantes por clase.

Interacción fuera de clase. Estos niños del mismo aula podrán tener interacción entre sí en actividades al aire libre.

Mascarilla. Los estudiantes de infantil no necesitarán usar mascarilla, aunque se considera conveniente en el transporte escolar. Hay que recordar que en este curso tampoco era obligatorio a nivel estatal.

de 1.º a 4.º de primaria

Grupos burbuja amplios. Como en infantil, de primero a cuarto de primaria (ambos incluidos) habrá grupos burbuja según las ratios fijadas en la normativa autonómica. En Galicia son 25 alumnos por clase pero a estos se suman, sin contar en la ratio, los repetidores y alumnos que entran en el colegio a medio curso (por traslados). Esto supone que en muchas aulas hay 26 o 27 estudiantes; este curso se tuvieron que desdoblar las clases con esta situación.

Mascarilla. El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años, sin importancia la distancia de seguridad o estar en un grupo burbuja.

5.º y 6.º de primaria

Distancia de 1,2 metros. La organización del aula será como grupo estable y la ratio no será tan importante como el mantenimiento de la distancia de seguridad «de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, en función de la evolución de la pandemia».

eso, bachillerato y fp

Distancia de 1,2 metros. En las etapas superiores, a partir de la ESO, la prioridad absoluta es la presencialidad de todos los alumnos. Por eso, la distancia de seguridad bajará hasta los 1,2 metros entre alumnos, aunque lo prioritario seguirá siendo 1,5 metros. La ratio se mantendrá como la habitual, que en Galicia supone 30 estudiantes por clase (los repetidores no cuentan).

Presencialidad. Aunque a Galicia no le afecta mucho porque no hubo teledocencia en ESO ni bachillerato (en esta etapa, solo unos casos excepcionales las primeras semanas), Carolina Darias recalcó que la presencialidad es la característica más importante: solo se adoptará de forma excepcional la teledocencia en los alumnos de ESO y FP pero solo si hay un nivel de alerta alto (3-4). En cualquier caso será puntual, excepcional y temporal.

Vacunación. Si la EMA (Agencia Europea del Medicamento) autoriza a Pfizer usar las vacunas en la población de 12 a 16 años (alumnado de la ESO), Darias anunció que se vacunará a los jóvenes a principios de curso.

generales

Lo máximo al aire libre. «Se harán al aire libre el mayor número de actividades posibles y se priorizará la presencialidad de los estudiantes más vulnerables».

Asientos fijos. En el transporte escolar «se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso».

Profesores con mascarilla. El uso de mascarilla «es obligatorio en todo momento, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal».

Higiene. El lavado de manos debe ser frecuente; se recomienda reforzar la ventilación cruzada natural y mecánica si no es suficiente; el uso de filtros HEPA en casos concretos; y limpieza constante de baños.

Celaá recuerda que habrá fondos extra, pero pide un esfuerzo también de las comunidades

La ministra de Educación, Isabel Celaá, valoró que «la escuela solo ha cerrado por vacaciones». Más del 99,6 % de las aulas está funcionando con normalidad y demuestra que el acuerdo tomado en junio entre consejeros y ministra para que las clases fuesen presenciales fue un éxito, «un éxito colectivo del que como país debemos sentirnos orgullosos», recalcó la dirigente tras agradecer el esfuerzo de familias, profesionales de los centros (no solo docentes) y alumnos.

Añadió que algunas medidas tomadas de forma excepcional «deben permanecer». Las comunidades autónomas «deben comprometerse a que se mantengan los refuerzos docentes extras de este año: codocencia (ARCO), refuerzo educativo (PROA) y enseñanza personalizada han sido posible en gran parte por los 40.000 docentes que se han incorporado a las aulas en este curso covid». Los fondos covid, explicó Celaá, darán a las comunidades una ayuda «colosal» para conseguirlo —10.000 millones en dos años (8.000 millones para este año y 2.000 para el 2022) para salud-educación-políticas sociales— pero deben ser las autonomías las que decidan. «Reclamamos a las comunidades que en un esfuerzo conjunto, de cogobernanza, mantengan los recursos humanos. Pudiendo ahora acortar la distancia interpersonal no queremos prescindir esos recursos humanos adicionales. Estamos abriendo un poderoso sendero de innovación educativa».

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, preguntó si habrá un fondo específico covid, y quiso saber si los fondos europeos se destinarán a recursos humanos en educación. Salió de la reunión apostando por un «protocolo de transición orientado a recuperar unha progresiva normalidade» en las aulas, igual que ocurre en la sociedad, y se mostró muy satisfecho con la idea de planificar la vuelta al colegio ya en mayo, porque aunque faltan cuatro meses y las cosas pueden cambiar mucho en este tiempo, sí es importante prever todos los escenarios.