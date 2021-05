Ábalos sobre el peaje en las autovías: «Tenemos muchísimas dudas para decidir qué sería lo más justo»

0

La Voz de Galicia

Vigo 19/05/2021

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegura que el Gobierno no tiene ni cerrado, ni siquiera planteada una hipótesis de cobro de peajes en las autovías como método para financiar el mantenimiento de la red de carreteras del Estado. Contrariamente a lo que desde su propio ministerio se deslizó de que el Ejecutivo estaría pensando en una tarifa de 1 céntimo por kilómetro recorrido, o lo que el propio Ábalos llegó a señalar en los últimos días de que su equipo manejaba peajes que serían de un tercio de los que llegó a estimar el Gobierno de Mariano Rajoy, el ministro indicó subrayó hoy en el Congreso de manera reiterada que «no tengo ninguna propuesta», «no tenemos desarrollado nada», «no hay nada definido», dijo a lo largo de una intervención en la cámara baja para responder una interpelación del PP sobre los planes del Ejecutivo de implantar peajes en las autovías tras haber comunicado al Consejo de Europa su intención de abrir un debate al respecto.

«Hemos dicho a la Unión Europea que abriremos ese debate, y si no hay consenso en el Parlamento y en el sector del transporte, que es algo básico, no habrá medida alguna», afirmó Ábalos, tras eso sí advertir que los presupuestos destinan este año 1.239,9 millones este año a carreteras, fundamentalmente a su mantenimiento, cifra que entiende merece debatir si se mantiene o se opta por otra fórmula para liberar recursos públicos a otros fines y que sean quienes usan esas infraestructuras los que paguen su conservación. «Algún gesto teníamos que hacer ante Europa, al menos estudiarlo», expresó como respuesta a los 140.000 millones de euros que España recibirá para el Plan de Recuperación frente a la crisis del covid.

Pero pese a esa voluntad y la advertencia de que los usuarios de otros métodos de transporte pagan cánones por la utilización de las correspondientes infraestructuras, José Luis Ábalos confesó en el Congreso que «tenemos muchísimas dudas para decidir qué sería lo justo», señaló desde el estrado. Extendió esas dudas no solo a que opción tomar respecto a si cobrar o no en las autovías, ya que también reconoció que le invaden al pensar en qué tarifas se aplicarían, cómo hacerlo o que tecnología aplicar en caso de cobro. «Lo que parece en principio que no estamos de acuerdo es con los pórticos», aludiendo a un sistema como el de Portugal de abono automático a cargo de una tarjeta o cuenta bancaria cada vez que se circula bajo las cámaras de registro y control sin personal u opción a pagar en mano.

El ministro achacó a los Gobierno del PP tener en el 2021, 2015 y 2018 planes muy detallados para implantar los peajes en las autovías con precios que poco antes de ser relevados por la moción de censura calculaban entre 2 y 2,3 céntimos por kilómetro y con fecha de inicio en el 2021. «Si el PP hubiera seguido en el Gobierno esto sería ahora realidad», concluyó.