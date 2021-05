Las matrículas para el próximo curso universitario: entre 9,85 y 13,9  euros por la primera matrícula

0

La Voz de Galicia Redacción

18/05/2021 14:27 h

Las tres universidades gallegas congelan las tasas de matriculación desde hace diez años, lo que las convierte en las más baratas para estudiar de todo el Estado. El Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas acordaron a mediados de abril mantener la limitación de precios públicos de las matrículas para cursar másteres no habilitantes (aquellos que no son imprescindibles para ejercer una profesión) y para las segundas y sucesivas matrículas de grado, prorrogando así la congelación de las tasas del curso anterior. La medida, por lo tanto, apenas varía en la comunidad gallega, donde el precio medio por crédito en la primera matrícula de estudios de grado es de 11,78 euros, la misma cifra que para la primera matrícula en másteres no habilitantes.

El Portal de Transparencia compartió este martes los anexos con los precios del próximo curso, un borrador que se llevará para su aprobación al Consello Galego de Universidades antes del verano y, posteriormente, al Consello de la Xunta. El precio de la primera matrícula en titulaciones enmarcadas en la rama de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, y el grado de Bellas Artes, será de 13,95 euros. En el caso de las ramas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas es de 9,85. Las siguientes matrículas en el primer grupo serán de 19,30 euros, 31,21 y 39,79, precio que se fija en las sucesivas inscripciones. En las restantes, las tarifas son, siguiendo ese orden, de 9,85, 13,62, 22,04 y 28,06 euros.

Lo mismo sucede con las enseñanzas de másters habilitantes, en las que se calcan estos precios. En cuanto las tasas para el doctoramiento, el crédito asciende a 32 euros, mientras que la tutoría anual se fija en 200 euros. El importe de los precios por titulaciones que no tienen carácter oficial será fijado por las universidades gallegas.

Otras tarifas

Las pruebas de acceso a la universidad se mantienen en 63,67 euros. El borrador del decreto publicado en el Portal de Transparencia recoge también los precios de la prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior, que será de 116,5 euros. El examen para la obtención del título de doctor es de 117,09 euros.