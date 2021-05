Feijoo pide que el acceso a los test para los turistas sea «tan normal como tomar una caña»

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 18/05/2021 14:33 h

El presidente de la Xunta cree que España no podrá superar la crisis de empleo que acecha por la pandemia si no le otorga al sector turístico la «prioridad» que merece dentro de la economía. Por ello, reclama un plan nacional, hasta ahora desconocido para él, y que no se está viendo reflejado en los proyectos que se quieren impulsar con fondos europeos.

Alberto Núñez Feijoo, que participó este martes en Madrid en un foro organizado por el Grupo Hotusa, ofreció su opinión sobre las claves que permitirán a España recuperar el pulso del turismo internacional, que pasan por proyectar y ofrecer una imagen de seguridad sanitaria, con un sistema de salud que responda y con un despliegue de test al menos similar al que están demostrando algunos territorios en Estados Unidos, que incluso ofrecen la posibilidad de vacunarse a sus visitantes. «La seguridad es la divisa fundamental», afirmó el dirigente gallego, que cree que «nunca nos vamos a arrepentir de hacer test», hasta el punto de reivindicar que para los turistas ese acceso «sea tan normal como tomar una caña». Eso sí, para ello considera fundamental que la industria farmacéutica dé un paso más en la facilitación de soluciones rápidas y sencillas que eviten sobrecargar los centros de salud.

Feijoo sostiene que «hay ganas de viajar», pero en esa decisión de los ciudadanos va a pesar el nivel de inmunización de los destinos y la capacidad de estos de ofrecer seguridad y una respuesta sanitaria sólida. Tras apuntar algunas deficiencias sobre la reacción de España en los inicios de la pandemia, admitió que ahora se está abriendo el sector por delante de otros países del norte y del centro de Europa. «Nuestro país lo está haciendo mejor», apuntó, aunque también eche de menos una respuesta conjunta de la UE, que acertó al centralizar la gestión pero no en la intensidad de la compra y distribución de las vacunas, la «única arma» con la que se cuenta en estos momentos para tratar de recuperar la normalidad.

El jefe del Ejecutivo autonómico reconoció ante el sector que la respuesta de las Administraciones ha tenido en cuenta hasta ahora a la hostelería, pero no a la hotelería, «salvo los préstamos ICO. No hemos estado a la altura», afirmó, incidiendo en que de la recuperación del turismo, que supone un 14 % del empleo y del PIB, también dependen otros sectores como el agroalimentario o el de los combustibles que también están sufriendo. En este punto, lamentó que el Gobierno de España haya querido ser «el primero de la clase» en la transición energética obviando esfuerzos para un sector muy consolidado como el turístico, y se cuestionó si en estos momentos es más importante darle 7.000 euros a un ciudadano para compre un coche eléctrico o si, en cambio, se podría incentivar el consumo interno con iniciativas mucho más económicas como el bono lanzado por la Xunta. «Echo en falta un poco de protocolo sobre las cosas prioritarias y que seamos los primeros de la clase en turismo, porque nos va en ello el empleo, la marca y la economía», afirmó, teniendo en cuenta la capacidad de España para «hacer los mejores hoteles del mundo», para los que también pidió un replanteamiento poscovid de su arquitectura como se está haciendo con los centros sanitarios o las residencias de mayores.

Para una salida airosa, Feijoo señaló que era necesaria una buena interlocución con el sector -en Galicia la consideró buena, con el clúster- y «más peso político y prioridad económica», siguiendo ejemplos de grandes naciones como Estados Unidos o Alemania, que están incentivando el mercado con cheques de consumo y bajadas impositivas, mientras España «se está planteando eliminar el IVA superreducido».

El foro impulsado por el grupo hotelero del gallego Amancio López Seijas ha servido de aperitivo de la feria Fitur, que comienza mañana en Madrid y en el que la comunidad estará presente con una oferta basada en la calidad y la seguridad, con la muleta del Xacobeo ampliado hasta diciembre del 2022. «Galicia será uno de los lugares de Europa para pasar las vacaciones», proclamó el presidente de la Xunta.