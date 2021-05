Dous milleiros de persoas reclaman en Santiago «ter dereito real a vivir en galego»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Montse García

Santiago 17/05/2021 15:29 h

«Hai que falar en galego, é a única maneira de defendelo» reclamaba desde a praza do Obradoiro a actriz Isabel Risco ante os aproximadamente dous milleiros de persoas, segundo a organización, que se deron cita na manifestación Queremos Galego, que nesta ocasión, debido a situación da pandemia, non recorreu as rúas compostelás. «Era necesario volver as rúas para reivindicar algo tan básico como que queremos vivir en galego, queremos ter dereito real a vivir en galego», afirmou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira.

«Corenta anos de Autonomía non serviron para repor, para rehabilitar e normalizar a lingua galega», detallou antes de dirixirse aos asistentes Marcos Maceira, resaltando que o galego «é hoxe só aparentemente lingua oficial xa que non se pode empregar en todo e para todo, como reivindicamos hoxe». Así, asegurou que a reclamación é que «o galego sexa plenamente oficial, e non é plenamente oficial aquela que está excluída na atención sanitaria en plena pandemia, aquela lingua que está excluída practicamente de todos os contidos audiovisuais e non é unha lingua oficial a que non se pode empresar ou a que o seu uso é arbitrario en función do que decida o funcionariado na administración pública».

BNG e PSOE piden cambios na política lingüística

Na manifestación, onde se lle entregaron aos participantes máscaras co apoio ao galego ao igual que bandeirolas, resoaron con forza demandas como «Queremos galego xa» e «Na Galicia, en galego». Un acto no que tamén participaron a líder do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, entre outros cargos das dúas formacións. A portavoz nacional do BNG amosou a preocupación «polo situación á que está conducindo o Partido Popular ao noso idioma. Vemos como despois de 12 anos de políticas lingüicidas, o galego é a única lingua que perde falantes do Estado». Ademais, engadiu que o PP «está cercenando o dereito de usar o galego a miles de persoas. Por iso queremos reclamar un cambio de rumbos e desas políticas lingüicidas, e abrir unha nova etapa para o galego, onde desconfinemos o noso idioma como mellor forma de demostrar o orgullo de ser desta terra». Pola súa banda, o socialista Gonzalo Caballero incidiu na necesidade de «poñer en valor o galego como unha lingua viva, que necesita apoio e discriminación positiva desde as políticas da Xunta». Engadiu que «non podemos permitir retrocesos e hai estudos que advirten que a mocidade está deixando de usar o galego. Necesitamos un impulso do galego nas xente máis nova». Nese senso, lembrou que o futuro do galego pasa porque «os nenos e nenas queiran a lingua, sintan paixón por ela».

O acto de Queremos Galego na praza do Obradoiro prolongouse durante preto dunha hora e tamén contou coa intervención de representantes de diferentes ámbitos sociais para reclamar o uso do galego na administración, na educación, no traballo ou no ámbito audiovisual. Os asistentes distribuíronse formando ringleiras e mantendo distancia. Houbo 1.700 persoas que se inscribiron previamente para participar como se requería desde a organización, aínda que a última hora acudiron máis.