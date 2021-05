Caballero chama a recuperar a actividade cultural previa ó covid

0

15/05/2021 18:48 h

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, participou este sábado nun acto para festexar o día das Letras Galegas no que realizou tamén unha ofrenda floral a Rosalía de Castro no Panteón de Galegos Ilustres. Unha homenaxe que, como avanzou, comezará a celebrarse a partir de agora cada ano, sumado así ao recoñecemento que cada 25 de xullo, Día de Galicia, congrega aos socialistas galegos en Rianxo.

«Festexar institucionalmente o día das Letras Galegas é honrar a todos os que loitaron antes que nós por unha Galicia próspera, anovada e con futuro, sen renunciar ao que é máis intrinsecamente noso, a nosa lingua», enfatizou, consciente da loita de «moitos socialistas que dedicaron a súa vida a este fin».

Neste foro, o máximo dirixente do PSdeG reivindicou a lingua e a cultura galegas e subliñou que, nun momento no que están sufrindo «retrocesos», «é importante trasladar e reforzar o noso compromiso» co que nos é propio. Ao fío disto, sinalou que a Xunta ten que desenvolver «unha política cultural ambiciosa» dende una perspectiva «positiva, de amor e agarimo pola nosa lingua e a nosa cultura».

«Só dende un galeguismo inclusivo conseguiremos avanzar axeitadamente, para que os nenos e as nenas, que son os galegos e as galegas do futuro, sintan e amen a lingua e a cultura», recalcou Gonzalo Caballero, quen reclamou á Xunta «unha política ambiciosa» que permita «recuperar ou superar os niveis de actividade cultural previos á covid ou mesmo á crise de 2008».

Trátase, como dixo o responsable do socialismo galego, de que «a resiliencia que se nos demanda, en conxunto, aflore no noso teatro, na nosa música, na nosa literatura, no noso cine, no noso inxente patrimonio arqueolóxico, nas nosas artes plásticas... en todas as actividades que crean emprego cultural e que transmiten riqueza cultural nun sentido amplo».

Ao fío diso, no que atinxe á lingua, Gonzalo Caballero chamou a atender «as chamadas que dende institucións europeos advirten de que, entre a mocidade, o galego vai perdendo terreo, precisamente cando máis medios hai para a aprendizaxe de idiomas e máis interaccionamos con outras linguas».

«E sen unha lingua propia forte, coidada, ben tratada... a cultura no noso país caería nun pozo de difícil recuperación», remachou, antes de citar a Xela Arias, a homenaxeada este ano polo día das Letras Galegas: «O idioma é o principal signo dunha cultura».

Terra de mulleres

Logo do recoñecemento a Rosalía, o dirixente do PSdeG glosou a Xela Arias como «unha voz que segue a ser nova, fresca, contestataria e fermosa» e lamentou que «só seis mulleres mereceran esta homenaxe» dende a RAG. «Todos e todas debemos seguir comprometidos para recoñecer que somos unha terra de mulleres creativas, fortes, loitadoras e de grande intelixencia e sensibilidade, como foi Rosalía, como foi Xela Arias», recalcou Gonzalo Caballero.

Precisamente diso falou tamén Noa Díaz, secretaria de Cultura do PSdeG, quen reivindicou «as voces e as letras das nosas mulleres» na súa intervención. «Son moitas as que temos, pero foron poucas ás que se lle dedicou este día», subliñou Noa Díaz, quen destacou que o PSdeG é «un partido comprometido coa nosa lingua e a nosa cultura».

Na súa quenda, Francisco Cerviño, exdeputado e académico correspondente da RAG, destacou a lingua galega como «o logro colectivo máis importante que fixemos como pobo, o monumento máis importante». Precisamente por iso, nun momento no que a nosa lingua «está en perigo», Cerviño incidiu en que «cómpre tomar medidas de discriminación positiva do galego para poñelo en valor».

No acto tamén tomou a palabra Anxo Rajó, biógrafo de Xela Arias, quen explicou que foi compañeiro de clase da poetisa e fixo un percorrido pola súa traxectoria. «Quédanos un camiño longo por percorrer con Xela Arias, e convídovos a que vos acheguedes a súa obra», concluíu o filólogo. Antes do himno galego, foi a quenda da actriz Rebeca Montero, quen interpretou varios poemas da homenaxeada este ano pola Real Academia Galega.