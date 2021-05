Laureano Bermejo, exsecretario de Ciudadanos en Galicia, deja el partido y critica a la dirección de Arrimadas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 13/05/2021 16:22 h

Al constante goteo de bajas en Ciudadanos se ha sumado este jueves la de Laureano Bermejo, concejal en Ourense y exsecretario de organización autonómico del partido en Galicia. Bermejo hizo pública una carta a través de sus cuentas en redes sociales donde apunta que es Ciudadanos el que ha cambiado y no él, que mantendrá su acta de edil en el concello como concejal no adscrito. «Seguiré defendiendo, como concejal no adscrito, los intereses y los valores que llevaron a los ourensanos a mostrarme su confianza en el 2019», apunta.

El exdirigente naranja en la comunidad recuerda en su texto que se sumó al proyecto de Ciudadanos en el 2014 y que ahora, siete años después, reconoce que es «muy doloroso» ver cómo Cs «ha pasado de ser un proyecto ilusionante (...) a ser una muleta más de [Pedro] Sánchez y su banda». También critica las «múltiples estrategias erráticas tomadas en los últimos meses por la dirección, tanto autonómica como nacional» y condena la ausencia de «autocrítica».

Apunta que es «vergonzoso escuchar» que se culpabilice al expresidente del partido, Albert Rivera, y a la «herencia recibida», al entender que estos «errores» son responsabilidad de la actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el resto de miembros de su equipo. «Es difícil reconocer al actual Cs y me duele, a mi y a muchos afiliados, ver en lo que lo habéis convertido», continúa en su carta dirigiéndose a la dirección del partido.

Mi paz interior no es negociable

Remarca una vez más que es Ciudadanos quien ha cambiado, y no él, lo que le ha llevado a tomar la decisión de causar baja como afiliado y como miembro electo del Consejo General. En la carta agradece el apoyo de afiliados y simpatizantes y añade que seguirá defendiendo, como concejal no adscrito, «los valores de centro y liberales» para mejorar la ciudad de Ourense. «Mi paz interior no es negociable», termina diciendo en una carta que termina con una cita que atribuye a una mujer llamada Diana R. Black: «Los grandes egos son grandes escudos para mucho espacio vacío».