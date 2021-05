La Xunta urge al Gobierno el plan para coordinar los tres aeropuertos y el AVE

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 12/05/2021 05:00 h

Que la llegada del AVE a un nuevo territorio supone una alteración del tráfico aéreo se sabe en España desde 1992. Casi treinta años después, Galicia se prepara para recibir los primeros trenes que acortarán los tiempos de viaje con Madrid hasta hacerlos competitivos con los aviones, pero el Gobierno de España sigue sin tener un plan de viabilidad para las tres terminales gallegas, que ahora suman la amenaza de la pandemia y las restricciones a la movilidad, que también ha minimizado la oferta de vuelos internacionales.

El tren de alta velocidad tendrá un «lógico impacto» en la dinámica de los aeropuertos gallegos, según reconoció el presidente de Aena, Maurici Lucena, en un intercambio de cartas que mantuvo con la Xunta en el último trimestre del 2018. Esas misivas tenían su origen en el primer contacto institucional que mantuvieron Alberto Núñez Feijoo y José Luis Ábalos unas semanas antes. En ese encuentro, el ministro dio vía libre al Gobierno gallego para abrir un hilo directo con el ente gestor de los aeropuertos para iniciar la búsqueda de alternativas y minimizar los efectos negativos del nuevo escenario de los transportes y una coordinación aeroportuaria que garantizase la viabilidad de las tres terminales, muy dependientes de los enlaces con Madrid.

Lucena aseguró entonces a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que ya se estaba realizando un trabajo «interno» que compartiría con las autoridades gallegas cuando hubiese conclusiones relevantes. Treinta meses después, el plan del Ministerio de Transportes sigue sin conocerse y el gabinete de Ábalos ni siquiera confirma la elaboración del mismo. Y si existe, no salió a relucir en los últimos dos encuentros entre el ministro y el presidente gallego, que volvió a insistir en las últimas dos reuniones celebradas en marzo y abril en la necesidad de elaborar un plan de viabilidad.

Dependencia de terceros

Unos y otros son conscientes de que la oferta acabará configurándose en base a las estrategias de las compañías aéreas, pero la preocupación es muy alta y justificada en Galicia porque el objetivo actual es que la línea de alta velocidad esté funcionando antes de que acabe el 2021, cuando es posible que no se hayan recuperado todavía los 150 vuelos semanales que había con Madrid antes de la pandemia y que, por tanto, las aerolíneas decidan no volver a operar con esos niveles de frecuencia. El margen de maniobra empieza a ser escueto, y aunque en el Gobierno gallego confían en la apertura de la línea, no las tienen todas consigo sobre la competitividad de los primeros trenes que circulen entre Madrid y Galicia, por los horarios y la capacidad del material rodante.

Entre los papeles que Ábalos se llevó en su última visita a Galicia había un documento en el que la Xunta le recuerda que en el 2019 uno de cada tres pasajeros del sistema aeroportuario gallego tenían como origen o destino la capital de España, y que atendiendo a otros casos -el puente aéreo Madrid-Barcelona- la reducción de usuarios podría alcanzar el 50 %. La única referencia sobre lo que pueda ocurrir con la puesta en marcha del AVE se estimó en el 2013, tras el encargo realizado por Turismo de Galicia a una auditora que había analizado previamente situaciones similares en España. La conclusión fue que Lavacolla perderá el 33 % de su pasaje; Peinador, un 42 %; y Alvedro, un 47 %.

La conselleira de Infraestruturas escribe a Renfe para que reponga las conexiones

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha enviado una carta al presidente de Renfe, Isaías Táboas, reclamando que se retomen en Galicia los servicios ferroviarios suspendidos por la irrupción de la pandemia y las restricciones de movilidad. En su escrito, Vázquez muestra su «preocupación» por la «falta de noticias» sobre esa reposición, y explica que la Xunta esperaba recobrar esos servicios «para la misma fecha» en que finalizase el estado de alarma. Sin embargo, indica, eso no ha sucedido.

La conselleira recuerda que esos servicios ya eran «insuficientes» antes de la pandemia, y que con la llegada del virus «fueron reducidos de forma drástica, con consecuencias muy negativas». Y asegura que esto supone «un problema serio» para miles de personas y «una merma en el derecho de los gallegos a la movilidad que no se justifica en la actual situación sanitaria».