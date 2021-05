Gobierno y Xunta se enzarzan por la ampliación del BIC del pazo de Meirás

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 13/05/2021 05:00 h

El Gobierno insistió ayer en que es la Xunta la que tiene las competencias para ampliar la declaración de bien de interés cultural (BIC) a los muebles y objetos que hay en el pazo de Meirás. Ahora, esa catalogación la tienen las estatuas del maestro Mateo y los libros de la biblioteca de Pardo Bazán. Por eso envió un escrito al Ejecutivo gallego en el que le recuerda que la Administración General del Estado, como dueña actual del pazo, está obligada a poner en conocimiento de la Xunta la existencia de bienes «claramente asociados a los valores históricos que justificaron la declaración BIC del pazo de Meirás».

Pero añade que es la Xunta la que debe iniciar el procedimiento para modificar la declaración BIC. Y expone dos argumentos. El primero, que un decreto de la Xunta «es evidente» que solo la Xunta puede realizar esa modificación. El segundo argumento advierte que la Ley de Patrimonio Histórico Español señala que es competencia de las comunidades autónomas la declaración BIC, con la excepción de bienes adscritos a servicios públicos gestionados por el Estado o que pertenezcan a Patrimonio Nacional. La postura del Gobierno está basada en un informe de la Abogacía del Estado que sostiene que «la competencia para la declaración de bien de interés cultural de los bienes muebles [en el caso de Meirás] corresponde a la comunidad autónoma de Galicia y no a la Administración del Estado».

Pero la Xunta no está de acuerdo con eso. Ayer, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, criticó en el Parlamento que el Gobierno no le haya respondido al convenio que le envió su departamento para habilitar a la Xunta para ampliar el BIC. Aseguró que su consellería no tiene inconveniente en ampliar la declaración BIC, pero, a su juicio, «ten que estar habilitada polo Goberno, para o cal elaboramos e remitimos o convenio».