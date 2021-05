Cuatro motivos para emocionarme con este premio

0

La Voz de Galicia Nadia Calviño Santamaría

10/05/2021 18:42 h

Es un enorme placer estar con todos ustedes. Llevábamos muchos meses esperando por este momento desde que el pasado verano supe que la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre me había concedido el enorme honor de distinguirme con este premio. Las restricciones del covid y la agenda que tengo como vicepresidenta del Gobierno habían impedido organizar esta entrega. De hecho, no he podido venir a Galicia durante todos estos largos meses, así que hoy estoy muy feliz de que podamos organizar este acto para un premio del que estoy muy orgullosa. Y lo estoy por cuatro razones que quiero compartir con ustedes.

En primer lugar, hay un orgullo personal por el reconocimiento a una trayectoria dedicada al servicio público, tanto ahora en el Gobierno de España como antes en las instituciones europeas, siempre con un ojo puesto en los intereses de nuestro país. Y desde ese punto de vista me parece muy importante que se haga un reconocimiento a los que nos dedicamos al servicio público, actividad que es tan importante y a veces tan criticada y poco valorada. Creo que es algo que tiene que ser destacado, y que yo aprecio personalmente.

En segundo lugar, lo valoro mucho porque es un reconocimiento de mi tierra, del lugar donde nací y me crie, y me gusta contribuir a esta lista de gallegos que han sido distinguidos con este galardón. Y, además, contribuir también a la cuota femenina, que poco a poco va aumentando. Por todo eso lo agradezco de nuevo especialmente.

En tercer lugar, y quizá esto sea menos conocido, porque La Voz de Galicia es el periódico entre el que me crie. Mi abuelo Antonio Santamaría tenía el acuerdo para el reciclaje de papel de La Voz. Era, en cierto sentido, un precursor. Se dedicaba al papel usado, algo que ahora llamaríamos reciclaje. Él y sus trabajadores estaban en La Voz de Galicia constantemente, y yo he crecido entre los papeles y las planchas de este periódico. Y eso hace que este premio sea especialmente emocionante. Y no me quiero emocionar, pero hay un elemento evidentemente personal en este reconocimiento.

Y en cuarto y último lugar, porque me parece muy importante apoyar la tarea que la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre hace en el ámbito del conocimiento, de la difusión de la cultura y del apoyo al periodismo de calidad. Los medios de comunicación juegan un papel absolutamente fundamental en una democracia madura y sana como la que queremos que sea la nuestra. Y en este punto aprovecho para acompañar en el sentimiento a La Voz de Galicia por la muerte de quien fue uno de sus corresponsales, David Beriain, que murió hace escasos días en Burkina Faso y que refleja ese periodismo de calidad que yo creo que hay que apoyar, que es tan importante y que La Voz de Galicia y su fundación contribuyen a mejorar con su trabajo cada día. La labor de los medios de comunicación en estos tiempos de sobreinformación y de fake news cobra un valor añadido. Desde los poderes públicos tenemos que reforzar y acompañar esa actividad que se realiza a diario desde los verdaderos profesionales de la comunicación.

Así que por estas cuatro razones estoy muy contenta, muy emocionada y muy agradecida por recibir este galardón, y espero que pronto tengamos ocasión de volver a vernos para celebrar juntos esa recuperación económica que todos deseamos para nuestro país y que espero que beneficie a todos los rincones de España. Y muy especialmente a esta Galicia que todos queremos.