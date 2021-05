El primer competidor de Renfe comienza a operar en la línea Madrid-Barcelona

0

10/05/2021 12:45 h

La operadora ferroviaria francesa SNCF ha iniciado este lunes sus operaciones en España, lo que la convierte en la primera competidora de Renfe en las vías españolas, una vez iniciado el proceso de liberalización del transporte de viajeros en ferrocarril. Lo ha hecho con la línea de bajo coste Ouigo, que realizó el pasado viernes un primer viaje inaugural entre Madrid y Barcelona y que desde este lunes operará en esta línea durante, inicialmente, los diez años que dura el contrato.

Su primera línea en España es la Madrid-Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona, con cinco servicios diarios en cada sentido. Posteriormente, extenderá su oferta a los trayectos Valencia-Alicante (cuya entrada en funcionamiento está prevista para finales de este año), y Córdoba-Sevilla-Málaga, en el 2022.

De todos modos, el director comercial y de márketing de Ouigo, Federico Pareja, no descartó que en un futuro puedan abrirse líneas con el norte y el noroeste de España, una vez que estén operativas tanto la Y vasca como la línea gallega de alta velocidad. Dependerá, dijo el viernes a la agencia Efe, de si se liberalizan esas líneas y si hay demanda suficiente.

La línea gallega ya está, de hecho, en el punto de mira de otro de los competidores de Renfe, ILSA, la compañía ferroviaria hispano-italiana, que se está preparando ya para operar en la red de alta velocidad española y que no oculta su aspiración de estar presente en todas las rutas. ILSA es un consorcio formado por Trenitalia y los socios de la compañía aérea española Air Nostrum.

Por su parte, Ouigo ha salido al mercado en la línea Madrid-Barcelona con precios que son, de media, un 50 % más bajos que los de Renfe. El sistema de tarifas de esta operadora funciona de acuerdo con la demanda, de manera que los primeros billetes son más baratos (en este caso, nueve euros) y van subiendo a medida que los trenes se van llenando.

El objetivo de Ouigo, según expuso la compañía en el viaje inaugural, no es quitar mercado a Renfe, sino sumar nuevos viajeros a la alta velocidad, clientes que previamente no utilizaban estos servicios por sus precios. De hecho, en Francia, entre un 70 y un 80 % de los usuarios de Ouigo son personas que previamente no utilizaban la alta velocidad. De hecho, Renfe saludaba al nuevo operador a través de las redes sociales con un «Querida competencia: que empiece el juego de trenes».

La compañía francesa operará con catorce trenes Alstom Euroduplex de doble piso, que disponen de 509 plazas y un servicio de bar a bordo. La empresa ha invertido 600 millones de euros para su desembarco en España y prevé crear más de 1.300 puestos de trabajo directo e indirectos. Contará con cuarenta maquinistas, todos españoles.