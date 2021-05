Pontón pide ante los tres rectores gallegos que se anule el proyecto de universidad privada

0

10/05/2021

El BNG organizó este lunes un encuentro con los tres rectores de las universidades gallegas en el que expuso su oposición a la creación de la institución académica superior impulsada por Abanca, por considerar que «non se pode facer negocio coa educación». Tras la reunión celebrada en el Parlamento de Galicia, en la que el rector coruñés participó de forma telemática, la líder de la formación, Ana Pontón, adelantó que el Bloque «non vai apoiar nunca que se especule co dereito á educación», un debate que regresará este mes a la Cámara gallega, que deberá aprobar la ley que permita su lanzamiento para el curso 2022-2023.

La formación apuesta por «seguir ofertando un ensino de calidade e ser punta de lanza en investigación e ciencia a favor do desenvolvemento do país», en vez de dar alas a la iniciativa privada de Abanca «tras permitir un pelotazo coas caixas». Pontón cree que esta institución pretende «facer negocio» con matrículas que oscilan entre los 7.500 y los 11.800 euros anuales, adelantó, y se pregunta si legislar para «unha minoría» forma parte de las prioridades del Gobierno gallego.

Los rectores que acudieron de forma presencial al encuentro intervinieron en la rueda de prensa posterior, y sin rechazar expresamente el proyecto, sí hicieron una defensa del sistema público. Manuel Reigosa, de la Universidade de Vigo, afirmó que en la reunión surgieron «dúbidas compartidas» de carácter legal sobre el tipo de titulaciones que se quieren impartir, ya que podrían ser muy semejantes a las de la oferta pública, y trató de poner en valor el trabajo de las tres instituciones y su objetivo de seguir «entre as mellores de España» para seguir captando talento internacional «para ser máis fortes». Antonio López, de la USC, también puso de relevancia que la nueva institución privada podría comprometer «e devaluar» la calidad de todo sistema universitario gallego.

La respuesta del portavoz del grupo parlamentario popular fue tajante. Pedro Puy puso por delante que la Xunta «garante o principio de legalidade, os rectores poden estar tranquilos», ya que el proyecto cuenta con todos los avales, incluidos los del Gobierno de España. «O que presenta Abanca, e iso non se pode cuestionar, é unha iniciativa con emprego de calidade, con impacto no territorio e que vai ter autofinanciación. No resto do mundo conviven as universidades públicas e as privadas, e ata pode haber sinerxias», destacó. Por ello, y partiendo de la idea de que no se duplicarán titulaciones, no entiende la oposición del BNG y del PSOE, e hizo hincapié en este segundo partido, ya que ha aprobado proyectos similares en otras comunidades «e hai destacadísimos militantes do PSOE graduados en universidades privadas», en referencia evidente a Pedro Sánchez, graduado por la Camilo José Cela y profesor de la misma.