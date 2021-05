El sector turístico vincula las nuevas reservas a la vacunación, y no al fin del estado de alarma

0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

09/05/2021 05:00 h

La recuperación del turismo es aún una utopía, pero el sector empieza a ver señales positivas. «Empieza a notarse un cambio de tendencia» apunta el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal cuando se le pregunta si los viajeros han empezado a mostrar mayor interés por realizar reservas. No cree, sin embargo, que eso esté relacionado con el próximo fin del estado de alarma y la relajación de las restricciones de movilidad. «Está más asociado a las expectativas de las personas con respecto a las vacunaciones y a la evolución de la pandemia», opina. Y lo refrenda argumentando que las reservas se están haciendo para el final del verano, «entre el 15 de julio y el 15 de septiembre».

A esa misma temporada vacacional hace referencia Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, la asociación que agrupa a los propietarios de viviendas de uso turístico de Galicia. «Las reservas empezaron a moverse ya desde finales de año y van a muy buen ritmo teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. A día de hoy, las viviendas con piscina o jardín están prácticamente reservadas. Además, las estancias son más largas, porque el teletrabajo permite una combinación de trabajo y descanso. Hacía muchos años que no recibíamos tantas peticiones para reservar un mes entero de vacaciones», indica.

Desde Fegatur, la federación gallega de turismo rural, sí han empezado a notar aumento de reservas para este mes de mayo y para el de junio. «Vemos a situación con esperanza, pero independentemente de que mude o estado de alarma, é polas cifras que se veñen dando de menos contaxiados, menos hospitalizacións e máis vacinados. É o que viñamos agardando, toda vez que en Semana Santa se fixeron ben as cousas e non houbo repunte», señala su presidente, Francisco Almuíña.

También las agencias de viajes, uno de los negocios más afectados, aprecian ligeros cambios. «Llevamos esperando más de un año que nos podamos mover. Hay mucho interés en viajar. Nuestros clientes están deseando hacerlo y empezamos a atender consultas, pero todavía no se materializan las ventas, y las pocas que se hacen son porque se pueden cancelar sin gastos», dice Juan Rivadulla, presidente de Agavi (Asociación Gallega de Agencias de Viajes).

Con las esperanzas de todos puestas especialmente en la temporada de verano, surgen un casi inevitable temor ante la próxima apertura del cierre perimetral de Galicia. «Non hai que baixar a garda. Pode que deixemos de estar en estado de alarma, pero non nun estado de especial atención», comenta Almuíña, en una reflexión compartida por Cesáreo Pardal. «Hay temor, desde luego. El fin del estado de alarma es una cuestión legal, pero no supone el fin de una situación de excepcionalidad. Hay que seguir alerta hasta que se alcancen niveles razonables de inmunidad. Echaremos todo al traste si no tenemos un poquito más de paciencia. Sabemos que es un sacrificio para un sector muy castigado, pero ahora que se ve la luz al final del túnel no podemos correr el riesgo de un parón o de una vuelta atrás», añade.

Casi 184.000 viajeros y más de 425.000 pernoctas en el primer trimestre

La entrada de viajeros a los distintos alojamientos turísticos de Galicia en el mes de marzo (casi 96.000) duplicó a las recepciones de los meses de enero y febrero (casi 46.000 y poco más de 42.000 respectivamente). Gracias a esa mejora, hoteles, cámpings, apartamentos y establecimientos de turismo rural recibieron en el primer trimestre del año a cerca de 184.000 personas, que pasaron en sus habitaciones algo más de 425.500 noches. Con todo, ambas cifras se encuentran lejos todavía de las que se registraron en los tres primeros meses del 2020 (500.000 viajeros y 970.000 pernoctaciones) o del 2019 (617.000 huéspedes y más de 1.172.000 noches). Además, mientras que en años anteriores los extranjeros representaban alrededor del 16% de los huéspedes, ahora suponen apenas el 8%.

Son datos de la última encuesta de ocupación hotelera y extrahotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) completada esta misma semana. Un informe que, centrándose solo en el mes de marzo y en términos interanuales, sí muestra que los alojamientos gallegos han conseguido mejores cifras que las que lograron hace doce meses, cuando irrumpió el confinamiento. Así, se registraron tres mil viajeros más que en marzo del 2020. En el conjunto de España, las cifras de este último mes siguen siendo peores que las del año anterior (casi 800.000 viajeros menos).

Llama la atención que el margen de mejora gallego viene de la mano de establecimientos que no son hoteles. En marzo, cámpings, casas rurales y apartamentos recibieron a casi siete mil personas más que hace un año, mientras que los alojamientos hoteleros tuvieron casi cuatro mil huéspedes menos.

«En Galicia aún no podemos extraer conclusiones sobre ocupaciones hoteleras, ya que la mayor parte de los establecimientos permanecen cerrados. En ese contexto, es lógico que las personas que han decidido viajar hayan tenido que optar por otras alternativas», apuntan desde el Clúster Turismo de Galicia, donde prevén que la mayor parte de las reaperturas se produzcan entre finales de mayo y principios de junio.

Desde la asociación de viviendas de uso turístico destacan que este tipo de establecimientos tienen características que los hacen especialmente atractivos en tiempos de pandemia («pocas zonas comunes, dan mayor independencia y autonomía...», indican), pero reconocen que los pisos turísticos tienen «una ventaja temporal» dado que «la mayor parte de los hoteles aún están abriendo ahora». «Esperamos que la economía se reactivará a lo largo del año para todos los sectores», comentan desde la presidencia de Aviturga.