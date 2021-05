Recibidas 84 solicitudes para abrir casas do maior en concellos rurales

Casa do Maior de Castrelo de Miño

La Voz de Galicia

06/05/2021 16:32 h

La Xunta ha recibido 84 solicitudes para la apertura de nuevas casas do maior en Galicia. Estas iniciativas consisten en pequeños centros de día, gratuitos para los usuarios (es la Administración autonómica la que paga a los promotores), que pueden atender a un máximo de cinco personas y pueden abrirse en municipios que no tengan otros servicios de atención diurna para las personas mayores.

El plazo para presentar las propuestas terminó el pasado 30 de abril. Se formularon 28 peticiones para concellos de la provincia de Ourense, 23 para municipios de la de A Coruña, 18 para ayuntamientos pontevedreses y 15 para concellos lucenses.

Según el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, este mismo año se abrirán 63 casas do maior, que se sumarán a las veinte que ya existen. Así lo indicó durante su comparecencia en una comisión parlamentaria, en la que también recordó que en la convocatoria de este año se eliminó el requisito de que los municipios donde se instalasen los centros tuviesen menos de cinco mil habitantes, aunque sí reconoció que se dará prioridad a las localidades más pequeñas. Además los usuarios que acudan a estas casas do maior no necesitarán tener un grado de dependencia reconocido.

Además, se amplían los servicios y los responsables de los centros podrán asumir el desplazamiento de los mayores desde sus hogares a la entidad y viceversa, recibiendo una ayuda adicional de cinco euros por personas y día. La convocatoria, dotada con cinco millones de euros, también prevé anticipos de las ayudas.