Para el PPdeG no hay debate entre el modelo de Feijoo y Ayuso: «Hai un só partido»

Santiago 06/05/2021 18:04 h

El PPdeG cree que la política española asiste «ao principio do fin» del Gobierno de Pedro Sánchez, un cambio de tendencia que su secretario general fija en las elecciones gallegas, en julio del 2020, y que se ha confirmado en los comicios madrileños con la victoria de Isabel Díaz Ayuso. Miguel Tellado enmarca ambas victorias en dos contiendas distintas, con Feijoo venciendo «á esquerda nacionalista», y a la presidenta madrileña en funciones haciendo lo propio con la «esquerda populista», en los dos casos desplazando a los socialistas a la tercera fuerza. Pero internamente no ve dos PP distintos. «A pregunta non é Feijoo o Ayuso, non hai dous modelos, hai un so partido», al que considera la única «alternativa real» al sanchismo.

El número dos de los populares gallegos cree que «algo estarán facendo mal» el PSOE y Podemos cuando su adversario alcanza unos porcentajes de respaldo en torno al 45 % que calificó de «transversais», lo que necesariamente implica una alta penetración social en todos los sectores de edades con «descontento» hacia su gestión. Y puso nombres adjuntos a la derrota de Ángel Gabilondo: Pedro Sánchez, Iván Redondo (jefe de Gabinete de Presidencia) y José Félix Tezanos (director del CIS). Tellado aprovechó su valoración para calificar al Gobierno de España de «moroso», por no pagar a las comunidades y a los ayuntamientos el IVA de un mes del 2017; y «mentiroso», por «agochar» durante la campaña «un plan de recortes para familias, empresas e autónomos».