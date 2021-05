Los médicos ya se movilizan para frenar el plan que liga un plus a la consulta presencial

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo / la voz 06/05/2021 10:00 h

Ayer por la mañana, el médico Carlos Eirea, del centro de salud de Bueu, solicitó que le dejen abrir la consulta presencial al 100 % de sus pacientes. Ahora no se puede. Aunque varía ligeramente en cada centro de salud de Galicia, los médicos de familia tienen alrededor de ocho huecos para citas presenciales; el resto son telefónicas y si durante la llamada el doctor considera que tiene que atender físicamente al paciente, lo convoca. Eirea pidió poder citar presencialmente a todos, después de conocer que los Acordos de Xestión (AdX) de este año fijan el objetivo de que al menos el 60 % de las consultas sean presenciales y sobre ese documento se calcula el complemento de productividad variable, que es un plus ligado a objetivos. Al cabo de unas horas, a Eirea le trasladaron que su petición era imposible: hay órdenes de la dirección, le dijeron, de que la vía de acceso a los ambulatorios sea la cita telefónica.

La anécdota resume un amplio sentir en la atención primaria gallega. El Sergas ha introducido en los AdX el objetivo de que el 60 % de las consultas sean presenciales, pero la presencialidad o no presencialidad de las consultas no es algo que dependa directamente de los médicos. Al menos de momento. Un ciudadano no puede pedir una cita física con su facultativo si la solicita a través de la central de citas o a través de Internet. Solo en el centro de salud se la pueden dar. «Como nos van avaliar por algo que non está na nosa man?», se pregunta Eirea. A eso se une el objetivo de que la demora máxima en las consultas sea de cuatro días. Tampoco depende de los médicos.

Las movilizaciones ya han empezado en la atención primaria. El sindicato Omega empezó a recoger firmas ayer en contra de los AdX en un escrito que dice: «Son inalcanzables al no depender del buen hacer de los médicos, sino de otros factores ajenos a su labor asistencial debido, fundamentalmente, al insuficiente número de médicos».

En Vigo, al menos quince centros de salud han presentado alegaciones contra el plan. «Se podría poner desde un 40 % a un 80 % sin justificación técnica que lo avalase», dicen varios de los escritos, en referencia al mínimo de consultas presenciales. Además, la junta de personal forzó ayer una reunión con la gerencia ante el malestar en la primaria y la dirección, según fuentes sindicales, se comprometió a ir centro de salud por centro de salud tratando de explicar y convencer a los médicos para que firmen los AdX. Normalmente, las gerencias de cada área sanitaria envían el documento de objetivos a su personal y les piden que lo firmen. El que quiere lo hace, y el que no quiere, no.

Además, este viernes está convocada la mesa sectorial del Servizo Galego de Saúde, donde la dirección de recursos humanos se reúne con los sindicatos y estos quieren que se debatan los AdX de este año. Estos acuerdos están fuera de las competencias de la mesa sectorial, pero los representantes laborales entienden que este año se ha ido demasiado lejos, al imponer criterios que la primaria no puede cumplir y por eso van a intentar doblegar al Sergas.

La coordinadora de médicos de atención primaria de A Coruña asegura que el 45 % de la actividad ya es presencial y que va creciendo: «Non precisamos avisos. Somos responsables e sabemos xestionar as nosas axendas». Y añade: «Agora xa nos gustaría ter constancia de que o Sergas soubese xestionar a demanda de consultas en atención especializada, listas cirúrxicas ou probas complementarias».