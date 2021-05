Bugallo espera que la protección BIC impida que las estatuas de Mateo salgan de Galicia

0

La Voz de Galicia J. M. Pan

Redacción / La Voz 04/05/2021 05:00 h

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, mostró ayer su preocupación por la posibilidad de que la familia Franco se lleve las estatuas del maestro Mateo que se guardan en el pazo de Meirás y que en su momento estuvieron en la fachada de la catedral de Santiago. De todas formas, Bugallo expresó su confianza en que la protección BIC de las figuras «garantice que no salgan de Galicia», aunque recordó que hay sentencias que otorgan su propiedad a la familia Franco. Aunque el Ayuntamiento ha recurrido esa decisión ante el Tribunal Supremo, Bugallo considera que «tenemos que tener claro que existe esa sentencia y que, por tanto, no nos la podemos saltar, independientemente de que no la compartamos». El alcalde dijo que el Ayuntamiento está coordinado con la Consellería de Cultura, pero reconoció que el escenario es muy difícil, ya que es un tema en el que hay una voluntad política absoluta, «pero la decisión está en manos de la Justicia».

Tres meses para contestar

La Xunta ya anunció que agotará los plazos antes de responder a los Franco sobre la petición que hicieron para llevarse de Meirás las estatuas de Mateo y la biblioteca de Pardo Bazán. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, explicó el sábado que tiene tres meses para contestar a la solicitud de la familia, tiempo en el que espera tener los informes que pidió a la Real Academia Galega, al Consello da Cultura Galega y a la Real Academia de Belas Artes y a otros expertos «para contestar con argumentos solventes e sólidos». Rodríguez expresó su deseo de que ambos bienes no salgan de Meirás, y aseguró que, «seguindo o sentir maioritario dos galegos», va a intentar «preservar eses bens para o patrimonio cultural de Galicia».

Mientras, el diputado del BNG Néstor Rego registró una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno «actúe decididamente e con axilidade, coas ferramentas legais das que dispón, para paralizar a retirada dos bens de Meirás». Ayer también se supo que diversos colectivos han convocado una movilización para el 19 de junio en defensa del pazo «e contra a rapiña dos Franco». Los portavoces de la iniciativa, Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, dijeron que se trata de «reactivar o movemento social que permitiu a recuperación do pazo».