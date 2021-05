«Teño apagada a televisión para que os meus fillos non vexan a política madrileña destes días»

La Voz de Galicia

02/05/2021 10:16 h

Formoso cre que é momento dunha política construtiva.

-Galicia é un oasis fronte o ruído da campaña madrileña?

-O espectáculo madrileño teñen que facerllo mirar. Teño apagada a televisión para que os meus fillos non vexan a política madrileña destes últimos 15 días máis que en toda a vida. Creo que a cidadanía, se nalgún momento está demandado que nos poñamos de acordo nos temas importantes de pais é agora mesmo, cando acaban de morrer ducias de miles de persoas e cando hai miles de empresas en desaparición co que iso implicará. Ante eses retos, a resposta dos partidos non pode ser o espectáculo madrileño, ten que ser a confrontación construtiva, ten que ser a fiscalización responsable dende a oposición e a chamada ao diálogo dende os gobernos.

-Pero as divisións parecen maiores ca nunca.

-Non podemos esquecer que estamos aquí para ofertar servizos á xente. Esa é a nova política que xa se exercitou neste país dente a Transición e hai que volver a ese espírito construtivo do que estamos orgullosos ata xente como eu, que cando Tejero entrou no Congreso estaba en pantalóns curtos e vin a reacción de Gutiérrez Mellado, que sendo xeneral igual podería vivir moi ben nunha ditadura, pero decidiu dar un paso adiante e enfrontarse a eles. Ou Carrillo, que estivo exiliado e perseguírono, pero sentou na mesma mesa que exministros franquistas para chegar a acordos en beneficio do país. Así se constrúe país. Así se resolve o reto das pensións ou se supera unha pandemia. Non se supera denunciando ao ministro Illa 14 veces ante o penal, nin deixando a conferencia de presidentes para sacar a foto diante da caixa de máscaras. O populismo nesta pandemia non resolveu nin un problema.