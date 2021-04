Llevan ante la valedora la intención de la Xunta de hacer voluntario el período de adaptación al entrar al colegio

0

El Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) ha llevado ante la valedora do pobo la intención de la Consellería de Educación de reducir a ocho días el período de adaptación de los niños de Infantil que se incorporan al colegio y hacerlo voluntario para las familias.

El escrito remarca que el primer contacto de los pequeños con el centro educativo es un «momento sensíbel» con implicaciones «emocionais, cognitivas, pedagóxicas e sociais de primeira orde», por lo que abordarlo de manera paulatina y flexible es «fundamental».

En esa línea, defienden que la decisión de realizar o no adaptación «non pode quedar ao criterio das familias», aún reconociendo la importancia de que den su opinión. Por ello, entienden que las intenciones de la consellería «contraveñen» las funciones encomendadas a la escuela pública.

«Pouco ou ningún é o beneficio desta medida e moito puidese ser o prexuízo», remachan, antes de pedir a la valedora do pobo que «faga valer non só os dereitos da cidadanía, senón os da infancia».

Debate entre las ANPA

Entre las asociaciones de padres, la idea se ha acogido de modo dispar. El presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, apunta que la noticia tiene «aspectos positivos» porque los tiempos de adaptación «fanse a costa das necesidades familiares de conciliar, e practicamente encadean aos pais a deixar de traballar quince días».

Desde Anpas Galegas, sin embargo, prefieren no fijar su postura consultar con expertos. «Isto haino que debatir cos que saben de pedagoxía, non se trata do que convén aos profesores nin ás familias, senón ao alumnado», indica su presidente, Fernando Lacaci, que ha afeado enterarse de la propuesta por los medios. «Ningún cambio así se pode discutir en comités pechados. Estamos fartos de que a consellería anuncie cambios sen dicir o porqué e sen amosar informes científicos que os avalen», insiste, temiendo que tras la decisión haya cuestiones de «conveniencia organizativa» e intereses «externos aos rapaces». Y es que, a priori, para Lacaci «non parece lóxico nin establecer períodos de adaptación homoxéneos obligatorios para todos os nenos, nin que iso quede ao albur das familias».

La Consellería de Educación, por su parte, insiste en que en los próximos días se sentará a dialogar con los agentes implicados.

Marta Neira - Coordinadora del Grao en Educación Infantil de la USC

« Onde quedan as emocións dos nenos? »

«Fundamental». Así define el proceso de adaptación la coordinadora del grado de Educación Infantil de la USC, Marta Neira. «Trátase dun proceso de transición de bebé a neno. Abandonan a contorna familiar e entran nunha contorna descoñecida», apunta, incidiendo además en que, especialmente en el ámbito rural gallego, son muchos los pequeños que no pasan por la escuela infantil antes de ir al colegio, suponiendo esta la primera separación de sus figuras de apego. «É un cambio significativo e transcendental, teñen que crear vínculos de apego novos, e iso non se fai tan rápido», expone.

«Agora que tanto se fala de emocións, onde quedan as emocións dos nenos? Non se trata de deixar un obxecto nun sitio toda a mañá e recollelo logo», prosigue. De ahí la importancia de observar cómo reacciona cada niño, para individualizar el modo de atenderlos. «E para un profesor non é o mesmo observar a cinco nenos que un grupo de máis de dez, non tes ollos para todo», apunta.

Neira, que también es madre, reconoce las dificultades de conciliación que puede suponer el período de adaptación, «pero se cadra non hai que cambiar a escola, senón as relacións laborais», cuestiona.