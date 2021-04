El juez decano de Santiago e instructor del caso Alvia plantea celebrar el juicio en el Gaiás

0

La Voz de Galicia Pablo González

la voz 29/04/2021 18:29 h

El juez decano de Santiago y a la vez instructor de la investigación judicial del accidente de Angrois, Andrés Lago Louro, asume que la Ciudad de la Cultura es el único lugar en Santiago que podría albergar el macrojuicio del Alvia, donde cree que se llamarán a declarar a las 144 personas que resultaron heridas en el descarrilamiento al ser su testimonio «importante para a causa», aseguró el juez en una entrevista en la Cadena Ser. A esto hay que sumar los familiares de las 80 víctimas mortales, que figuran como perjudicados en la causa, y los cerca de 70 abogados personados en las diligencias desde el principio. Todos estos factores hacen que las instalaciones judiciales de Santiago no sirvan para celebrar la vista oral, que se prevé que dure un mínimo de tres meses. «O que temos absolutamente claro é que nas dependencias de Fontiñas non se podería celebrar a vista debido ao elevado número de testemuñas e peritos que participarán», asegura Andrés Lago Louro. «Necesítase un espazo o suficentemente amplo como para poder albergar o xuizo e a Cidade da Cultura é alternativa que se barallaba, pois na miña opinión é o único lugar en Santiago que pode acollelo. Non hai outro», añadió. No obstante cree que el lugar que se elija finalmente debe de ser acordado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Dirección Xeral de Xustiza y la jueza que deberá juzgar la causa, en una reunión donde se ponga sobre a mesa «a realidade deste caso». El caso recaerá en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, del que es titular Elena Fernández Currás.

Pese a que durante la fase de instrucción los supervivientes del accidente no fueron llamados a declarar, el juez decano de Santiago cree que ahora sí será necesario, lo que supone un factor más de complejidad en un juicio que por sí solo ya es complejo.«O estatuto da víctima garante o dereito a ser oído no xuízo para que poidan explicar como viviron esta desgraza», recalcó. Lago Louro incluso afirmó que la Ciudad de la Cultura sería un lugar ideal para centralizar allí todos los servicios judiciales. «Penso que as instalacións están desaproveitadas. Eu iría para alá encantado», dijo, al tiempo que defendió centralizar todas las dependencias en un único espacio. «O Gaiás para min sería fantástico», insistió.

Respecto a los siete años y medio que duró la instrucción, Lago Louro se felicita por haber llegado al final, «porque cando unha instrucción se prolonga durante tanto tempo non é boa siñal». Ya en su función como juez instructor del caso, aseguró que quedan algunos flecos en la instrucción, especialmente el auto de apertura de juicio oral, que avanzó que no será «un mero trámite», pues hay unos 150 escritos de acusación presentados. Calcula que este auto tendrá más de 200 folios.

El presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, aseguró recientemente que la previsión es celebrar este juicio -solo comparable al del Prestige en la historia judicial gallega- en el primer trimestre del año que viene. Andrés Lago Louro, no obstante, se mostró prudente con los plazos y no quiso dar una previsión al respecto.