Educación propone que el período de adaptación para los niños de Infantil que empiezan el colegio sea voluntario este próximo curso

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

redacción / la voz 28/04/2021 19:03 h

El borrador de la orden que regulará el calendario escolar del próximo curso 2021-2022 en Galicia incluye una novedad importante para las familias con niños que acudan al colegio por primera vez. La Consellería de Educación propone que el período de adaptación de los alumnos de Infantil pase a ser voluntario. Hasta el momento, ese proceso de varias jornadas en las que los pequeños acuden a clase de manera escalonada, durante breves períodos diarios que van aumentando su duración, venía siendo el procedimiento para todos los niños de tres años que empezaban su andadura en el colegio.

El texto también recoge que ese período de adaptación no podrá extenderse más allá del 17 de septiembre, lo que deja un máximo de ocho jornadas lectivas desde que arranque el curso el día ocho. Lo habitual, desde hace varios cursos, es que fueran diez días, aunque en el 2020 se amplió y flexibilizó ese plazo, debido a la situación de pandemia.

Así, donde lo habitual era indicar que la adaptación «terá a mínima duración posible que permita conseguir os seus obxectivos e, en todo caso, non se poderá prolongar máis de dez días lectivos desde a data de inicio das clases», el borrador de la orden presentada en la Mesa Sectorial de Educación incluye ahora que «o período de adaptación do alumnado de educación infantil que se incorporar por primeira vez ao centro non se prolongará máis alá do día 17 de setembro de 2021, que, en todo caso, terá carácter voluntario para as familias».

Los sindicatos, en contra

La propuesta no ha encontrado buena acogida entre los sindicatos de educación. Tanto CC.OO. como CIG han iniciado sendas campañas para recabar apoyos de cara a pedir que se modifique ese punto del borrador. «Ao facelo voluntario, estano aniquilando. Moitos pais apretados laboralmente deixarán aos fillos en horario completo dende o primeiro día. Pero para os nenos trátase dun cambio moi brusco, precisan un proceso de adaptación. Neste caso non pode prevalecer a conciliación, ten que prevalecer o benestar do menor», apunta Luz López, de CC.OO. Ensino.

En la misma línea se pronuncia Suso Bermello, de CIG Ensino, que además censura que el único argumento que han recibido por parte de la consellería para prescindir de la adaptación obligatoria «foi dicir que a maioría dos nenos xa están escolarizados en escolas infantís». «Nin todos van a unha escola infantil, nin é o mesmo pasar dunha escoliña con poucos nenos a unha clase con vinte rapaces», opone Bermello, que insiste en que el proceso de transición de los primeros días es fundamental para muchos de los escolares.

Desde el sindicato independiente Anpe se considera que ese período de adaptación será el próximo curso «máis importante ca nunca, porque moitos nenos non puideron este ano asistir á gardería polo tema do covid-19, así que é máis imprescindible se cabe suavizarlles ese momento da separación familiar», argumenta su presidente, Julio Díaz.

Una adaptación más flexible y en manos de los docentes

Desde los tres sindicatos insisten en que, tal y como han venido demandando en cursos pasados, el período de adaptación debe ser «flexible», pudiendo prolongarse para los alumnos que así lo requieran, y estando siempre en manos de los equipos docentes de infantil. «O período de adaptación é fundamental para as crianzas, e a suposta voluntariedade das familias vai estar condicionada polas obrigas laborais», señalan desde CIG. «Os que saben os tempos adecuados son os profesionais, os profesores son os que mellor van coñecer os niveis de adaptación de cada neno, e ningún docente vai alongar innecesariamente o proceso, posto que cando mellor se traballa é xa con todo o grupo xunto e integrado», defiende Luz López.