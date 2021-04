«Esta beca es una oportunidad de mostrar al mundo el talento que hay en Galicia»

0

30/04/2021 14:10 h

La Fundación Barrié ha concedido diez nuevas becas para que otros tantos jóvenes universitarios gallegos cursen estudios de máster en centros académicos de distintos puntos del mundo. En esta edición número veintitrés de su programa de becas de posgrado han sido escogidos tres estudiantes del área de ciencias experimentales, otros tantos del área de ciencias de la vida, dos del área de la ingeniería y otros dos del ámbito de las ciencias sociales.

La media de edad de los becarios seleccionados es de 23 años y entre todos configuran una media académica de 8,82 sobre diez. Tres de ellos han cursado sus estudios universitarios en Galicia, cinco lo han hecho en Madrid y dos en el extranjero (Reino Unido y Dinamarca). Ahora todos ampliarán sus estudios en centros internacionales de prestigio. Suiza es el país más escogido, ya que cuatro de los becados estudiarán allí (tres en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y uno en la Universidad de Zúrich), mientras que tres cursarán sus másteres en Londres, y dos cruzarán el Atlántico para matricularse en la Universidad de Columbia. Otro de los jóvenes acudirá a la Universidad de Heidelberg en Alemania.

María Franco, estudiante de Ingeniería Biomédica

María Franco (Santiago, 1999) asegura que no se esperaba resultar seleccionada para la beca. «Se presentan un montón de estudiantes de gran nivel», asegura, aseverando que, tras la sorpresa, sacará «el máximo partido de esta oportunidad que la beca supone para mi desarrollo profesional y personal». En pocos meses terminará la carrera de Ingeniería Biomédica que cursa en la Universidad Carlos III de Madrid y con la beca de la Fundación Barrié quiere estudiar un máster en diseño de instrumentación médica y emprendimiento en el Imperial College London. Su idea es poder materializar sus estudios e investigaciones a través de su propio proyecto empresarial. «Quería complementar mis estudios con algo más material, que me permitiera hacer más reales mis proyectos», explica. Su área de interés, la instrumentación médica tiene aplicaciones tan prácticas como el diseño y elaboración de prótesis, válvulas para mejorar el flujo sanguíneo u otros aparatos que puedan implementarse en el cuerpo humano.

La estancia en Londres no será su primera experiencia internacional, aunque sí su estreno en un país europeo, tras dos estancias en Estados Unidos en 1.º de bachiller y en 3.º de carrera. En caso de no fructificar el máster londinense, ha pensado en una alternativa en los Países Bajos.

Como todos los becarios Barrié, María tiene un currículum brillante, que incluye haber realizado prácticas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CINO), donde pudo profundizar en el proceso e investigación en el desarrollo de fármacos, especialmente en el área de la oncología. Pero además, la joven santiaguesa destaca por su faceta deportiva. «He hecho deporte desde pequeña. Con el tiempo fui centrándome en el baloncesto. Al llegar a la facultad me decían que no tendría tiempo, pero ahí sigo, en el equipo de mi universidad. El deporte me ayuda a organizarme mejor, a sacar más provecho de mi tiempo, creo que es parte fundamental de mis resultados académicos», explica.

Luis Fernández, estudiante del doble grado de Física y Matemáticas de la USC

Luis Fernández nació en Astorga en 1998, pero con 21 de sus 23 años viviendo primero en Santiago y luego en Ames, se siente gallego hasta la médula. De hecho, se siente especialmente honrado por la oportunidad que la beca de la Fundación Barrié le da de «mostrar al mundo el talento que hay en Galicia».

En su caso, quiere aplicar ese talento al mundo de la computación cuántica, por lo que utilizará la beca para cursar un máster en ingeniería cuántica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. «Son un referente a nivel internacional y tienen al lado a empresas muy importantes en este campo, como por ejemplo IBM. Pero mi idea es luego traer todo este conocimiento a Galicia», explica. No es un sueño, sino algo muy real, pues Luis recuerda que la Xunta ya ha apostado por poner en marcha un polo de investigación e innovación para explorar las comunicaciones y la computación cuántica. «Hay interés en el tema y hay una vía de trabajo», dice el joven, que defiende que su área de estudio tiene aplicaciones de futuro tan prácticas como permitir transferencias bancarias más seguras y rápidas, pero también la puesta en marcha de ordenadores de gran potencia, que permitirían realizar simulaciones rápidas y realistas en campos tan diversos como el desarrollo de fármacos o los proyectos de bolsa. «Permitiría desarrollar una herramienta muy potente que luego tendría múltiples aplicaciones», dice.

Pero más allá de que la aportación económica de la beca le permita formarse en uno de los mejores centros para su especialidad, Luis destaca la honra que supone para él haberla conseguido. «La han obtenido personas que son auténticos ejemplos a seguir, como Ángel Carracedo o Cristina Pato. Para mí ser becario Barrié es un sello que llevaré con honor», cuenta.

Ana Nogueiras, titulada en el Derecho y Economía

A sus 28 años, Ana Nogueiras (Pontevedra, 1993) ya ha completado su doble grado en Derecho y Economía y trabaja en la consultora Boston Consulting Group. Pero la obtención de la beca de la Fundación Barrié abre para ella una nueva puerta. Se irá a la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, a estudiar un máster en administración pública. Su interés se centra en el ámbito de la prevención de conflictos a través de la cooperación público-privada. Ella tiene experiencia en ambos sectores, pues ha realizado prácticas y trabajado en el Ministerio de Defensa o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, de Viena. De hecho, en el futuro le gustaría trabajar en organizaciones públicas internacionales, incentivando desde ellas la participación de las empresas en esta cuestión.

¿Qué ha significado para ella conseguir la beca Barrié? «Pues ha significado poder irme a Estados Unidos a estudiar, porque allí las matrículas son altísimas y el máster era prohibitivo», reconoce. Destaca también el respaldo y orgullo que supone formar parte de un proyecto «con una red de becarios muy cohesionada y que se apoyan mucho entre ellos». «Además, siendo de Galicia tenía especial interés en esta beca por el plus que tiene la Fundación Barrié de apoyar a la sociedad gallega, me siento muy honrada», remata.

Los otros becados son Ricardo González (Ourense, 1999), estudiante de Ingeniería Biomédica; María Irene Lois (Ourense, 1998), estudiante de Bioquímica; Juan Carlos Rocamonde (Arzúa, 2001), estudiante de Física; Carlos García (Lalín, 1997), doble grado de Matemáticas y Física; Diego Martínez (Santiago, 1999), estudiante de Matemáticas; Jacobo Meijide (Vigo, 1993), grado de Derecho; y Gala Sofía Sánchez (A Coruña, 1999), estudiante de Ingeniería Robótica.

Ayuda de 50.000 euros y una red de apoyo

La beca concedida por la Fundación Barrié les permitirá sufragar total o parcialmente la matrícula del máster y les aportará una asignación mensual de 1.600 euros en concepto de alojamiento y manutención, además de mil euros iniciales para viaje e instalación. La cuantía máxima de la ayuda económica será de 50.000 euros. Además, los jóvenes pasarán a formar parte de la red de becarios de la institución, que cuenta con una asociación muy activa, creada en 1996 y que aglutina a cerca de un millar de exbeneficiarios. Esta asociación desarrolla actividades para facilitar a sus asociados el contacto con instituciones profesionales y académicas de ámbito gallego, nacional e internacional. Desde la Fundación destacan que sirve de vehículo para canalizar las actividades de los becarios que quieran poner al servicio de Galicia sus conocimientos y experiencia.

Con la de este año, el programa de becas de posgrado de la Fundación Barrié, reconocido internacionalmente entre los programas de becas de excelencia, llega a su XXIII convocatoria. Desde 1990 ha concedido 714 becas, con una inversión acumulada de más de 44 millones de euros. Estas ayudas tienen un triple objetivo: Facilitar el acceso al mejor conocimiento; proporcionar experiencias vitales en un entorno internacional y multicultural; y contribuir al desarrollo de vínculos académicos, sociales, profesionales y culturales de titulados universitarios vinculados a Galicia.