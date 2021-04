Feijoo tilda de «hipocrisía» la propuesta de Pontón para rescatar las residencias de mayores

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

28/04/2021 13:10 h

La gestión de las residencias de mayores, los centros que el covid-19 situó en la diana de un modo dramático durante las primeras fases de la pandemia, es el asunto que marcó el tenso careo parlamentario que este miércoles mantuvieron el presidente de la Xunta y la líder de la oposición, sin dar opciones a un mínimo entendimiento. Ana Pontón reclamó del Gobierno gallego un plan dirigido a rescatar las residencias para el ámbito público, pues aseguró que el 85 % de ellas están privatizadas, y Alberto Núñez Feijoo reaccionó denunciando su «hipocrisía política» por demandar para Galicia aquello que el BNG no aplica en los concellos o diputaciones que gobierna.

La dirigente nacionalista cargó contra el modelo de cuidados implantado en la comunidad, que combina —relató— desde grandes empresas controladas por un fondo de inversión que gestionan 4.800 plazas en Galicia hasta entidades benéficas o religiosas, que asumen otras 5.000 de las más de 20.000 plazas ofertadas, dejando bajo el paraguas de la gestión pública solo al 15 % de los usuarios. «Caridade asistencial ou negocio coa vellez», resumió Pontón, que propuso como alternativa rescatar la gestión de todas las residencias a medida que vayan expirando las concesiones y comprometer que las siete residencias que construirá la Fundación Amancio Ortega las gestionará directamente la Xunta.

Feijoo defendió la gestión desplegada durante la pandemia, que permitió que el covid tuviera un impacto menor en las residencias gallegas respecto a otras comunidades. «O número de falecementos no total de internos, en España, foi de máis do 10 %, e en Galicia, do 4 %», subrayó, antes de poner de relieve que la campaña de vacunación ha permitido que estos centros pudieran encadenar ya 36 días sin usuarios fallecidos por covid y 37 días sin que se detectaran nuevos contagios.

Pontón afeó la argumentación del jefe del Ejecutivo, dejando entrever que se le partía el corazón de escucharlo «presumindo dos datos dos falecidos». Feijoo no solo negó de manera categórica que intentara sacar pecho de estos datos, sino que pidió «un pouco de respecto» a la líder del Bloque con estas palabras: «Pensa que non temos corazón? Que non temos maiores nas nosas familias?».

Acto seguido, el presidente gallego elevó el tono para desmontar la propuesta del BNG, que tildó de «hipocrisía política», pues se contradice con lo que esta formación practica allá donde gobierna. «Eu si sei o que fixeron no bipartito», puntualizó el también líder del PPdeG, que consistió, dijo, en abrir cuatro residencias y concertar cinco. Prosiguió acusando al BNG de dirigir los concellos con mayor grado de privatización del servicio de ayuda en el hogar: un 46,6 % en los municipios con alcaldes del Bloque, frente al 45,5 % de los del PSOE y al 29 % en los del PP. Y a mayores señaló a la Diputación de Lugo, donde cogobiernan los nacionalistas, por externalizar las cinco residencias que puso en servicio, «tres con empresas e dúas coa Igrexa católica». Como colofón sacó a relucir el caso del Concello de Ribadeo, con alcalde del BNG, que «acaba de darlle a residencia a unha construtora».