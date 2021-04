España aplazó por la pandemia el plan de seguridad ferroviaria que le exigió Europa para cumplir con la normativa

El tribunal rechaza todos los recursos y deja libre el camino para que se prepare el macrojuicio, siete años y medio después del accidente que costó 80 vidas y 144 heridos

Tras pasarse buena parte de la instrucción como único investigado, el maquinista del Alvia accidentado en Santiago el 24 de julio del 2013 no estará solo en el banquillo. Lo acompañará el que era el responsable de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), lo que significa que, finalmente, la Justicia ha dado relevancia a la ausencia de medidas de seguridad en la única curva peligrosa que había en el recorrido de alta velocidad entre Santiago y Ourense. Así, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el cierre de la investigación del accidente. El tribunal rechaza todos los recursos presentados por las partes contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que puso fin a la investigación al no encontrar responsabilidades en las nuevas pesquisas abiertas tras un cierre anterior. La causa, tal y como había decretado el juez Andrés Lago Louro, se seguirá contra el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte. Ambos deberán sentarse en el banquillo para comprobar si los hechos que se les imputan fueran constitutivos de ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 144 de lesiones por imprudencia grave profesional. Contra la decisión de la Audiencia no cabe presentar recurso, por lo que se deja libre el camino para que se prepare el macrojuicio, siete años y medio después del accidente.

