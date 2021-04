El PSdeG cierra filas con su líder de Ourense y exige disculpas al PP por querer echarlo de la política

0

27/04/2021 14:56 h

Los diputados autonómicos y cargos orgánicos del PSdeG-PSOE salieron este martes en tromba para defender a su referente en la ciudad de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, después de que el PP planteara echar de la vida política al candidato que ganó las elecciones municipales como condición para llegar a un acuerdo dirigido a desbancar a Pérez Jácome de la alcaldía.

Durante las sucesivas intervenciones que tienen lugar en el pleno del Parlamento, los diputados del PSdeG denunciaron desde a tribuna la actitud «antidemocrática» de los populares, a los que llegaron a comparar varias veces con Vox por pretende echar de los debates y apartar de la vida política a quienes piensan distinto a ellos. «O que lle fan a Rafa Villarino é unha alerta para todos os demócratas», manifestó Gonzalo Caballero, en una comparecencia conjunta con el líder del PSdeG ourensano. «Hoxe van a por Rafa Villarino e mañá poden vir a min, a por calquera outro representante da cidadanía en calquera institución», añadió el número uno de los socialistas gallegos.

Caballero no solo exige al PP que cese en lo que considera un «chantaxe», sino que apeló al líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para «que dea a cara e fale do que ocorre», a través de una declaración pública explícita en la que muestre su respecto por la legitimidad democrática que tiene quien fue colocado en su puesto por la ciudadanía, como es el caso de Rodríguez Villarino. Es más, el líder del PSdeG se refirió a Villarino como el «alcalde lexítimo» de Ourense frente al pacto «contranatura» del PP con Democracia Ourense que sentó a Jácome en la alcaldía con el único propósito de «manter o entramado caciquil» de Baltar al frente de la Diputación.

El propio Villarino dijo que nunca en su vida se imaginó el tener que acudir a Santiago para reclamar que se respete la democracia en Ourense. Relató que, con el fin de acabar con el desgobierno en la ciudad de As Burgas y facilitar una moción de censura contra Jácome, aceptó hacerse a un lado y no encabezar la alternativa. «Pero o PP dice que non vale con que me aparte, senón que quer que renuncie á vida política e deixe de ser deputado provincial», añade, una pretensión que considera de otra época. «Isto en democracia non pode sosterse, o PP ten que pedir desculpas», resolvió.

Entretanto, en las escasas réplicas que tuvieron los socialistas en el pleno está la del diputado del PP Alberto Pazos, quien en un cara a cara con Pablo Arangüena, al que se refirió como «Arangüena Smith», recordó que fue el PSOE, tras las municipales del 2019, quien pidió que se apartara a Baltar de la Diputación de Ourense para asegurar la gobernabilidad.