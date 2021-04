Ana Pontón reclama que se recuperen las plazas privatizadas en las residencias de mayores

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

26/04/2021 13:35 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado este lunes que Galicia avance hacia un modelo de residencias que entienda el cuidado de los mayores como un servicio público y que «garanta unha vellez digna». Así lo ha dicho en una convocatoria a la prensa ante la residencia Domus VI San Lázaro de Santiago, para explicar las propuestas que tiene el Bloque en esta materia.

En ese sentido, Pontón reveló que la formación nacionalista llevará al Parlamento una doble propuesta. Por una parte, reclamará que las siete residencias previstas en las principales ciudades gallegas sean de gestión íntegramente pública. Por otro, solicitará que se vayan recuperando conforme venzan los contratos todas las plazas actualmente privatizadas, es decir, aquellas que siendo de titularidad pública, se gestionan por parte de entidades privadas.

Para la líder del BNG, el actual modelo de atención a los mayores «é un modelo fracasado» por estar «privatizado en máis do 80%» y por moverse «entre dous extremos: o do negocio puro e duro e o da caridade asistencial, un prestado por empresas controladas por fondos de capital que mesmo operan desde paraísos fiscais e o outro por entidades vinculadas a Igrexa católica». En esa línea, el Bloque afirma que de las alrededor de 20.000 plazas de residencias de mayores que hay en Galicia, unas 5.000 están bajo gestión del grupo privado DomusVi, y otras 5.000 son gestionadas por la Fundación San Rosendo e Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

«É un problema de país», aseveró Pontón, que opinó que «ninguén entendería que a sanidade ou a educación estivesen privatizadas nun 85%, pero iso é o que pasa co modelo de residencias». Frente a esa situación, proclamó, «nin negocio puro e duro, nin caridade, o coidado das persoas maiores debe ser un servizo público». En esa línea, incidió en que la pandemia ha sacado a la luz «con toda crueza as deficiencias do modelo de residencias». Y aunque reconoció que no es posible revertirlas «dun día para outro», consideró que sería «inmoral» que tras lo sucedido con la irrupción del coronavirus se mantenga el modelo «ou se leven a cabo simples cambios cosméticos».