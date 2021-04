Las aerolíneas piden que se deje volar sin PCR a quienes estén vacunados

0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 26/04/2021 13:22 h

Las compañías aéreas que operan en España encaran el verano «con más incertidumbre que nunca» y con el temor de que hasta el 2023 o 2024 no se recuperen los niveles de tráfico previos a la pandemia del coronavirus. La Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA), organización que agrupa a más de 60 compañías y todas las principales que operan en el país, estima que los vuelos programados para este verano representan el 58% de los activos en el 2019, cifra que el presidente de la plataforma, el gallego Javier Gándara, calcula «con cautela porque la incertidumbre es máxima y muchas compañías no sabemos aún qué vamos a hacer en junio y julio porque dependemos de decisiones de gobiernos de muchos países». Gándara indicó esta mañana en una conferencia sobre la situación del mercado aéreo, que así ocurrió este pasado invierno, en el que se llegaron a programar el 75% de los vuelos del año anterior y solo operó al final el 35%. En todo caso se ha programado un 14 % de desplazamientos más que para el verano del 2020, lo que permite abrigar cierta esperanza para las compañías.

La evolución ha sido muy diferente en el sector de la carga aérea, que alcanzó un 81% en los seis últimos meses del volumen del mismo plazo del 2019 y que ya llega al 90% de ese nivel en enero y febrero de este año. «Ha sido la gran olvidada, pero ahora está en primera línea por lo que aporta a la sociedad y a la economía. Es la única buena noticia que ha registrado el sector en este plazo», lamentó el representante de las aerolíneas y también máximo responsable de EasyJet en España y Portugal.

La preocupación del sector aéreo se incrementa aún más por el hecho de que los vuelos vayan bastante menos llenos que de costumbre. La ocupación media histórica alcanzada antes de la pandemia de alrededor del 85%, cayó al 65% en el 2020 y en el 2021 aún bajó al 57%. «Es bastante probable que la ocupación de pasajeros aún caiga más», augura Javier Gándara que advierte que Europa se está quedando rezagada en la recuperación del sector aéreo, frente a China y Estados Unidos que ya están planificando llegar al 100% de vuelos que tenían antes de la pandemia.

Frente a ese escenario, ALA pide que las autoridades españolas se fijen en países como Grecia que han decidido abrir sus fronteras al turismo a partir del 14 de mayo, eximiendo la exigencia de la prueba PCR o la obligación de cuarentenas a todas las personas que ya estén vacunadas. Gándara estima que esa misma medida podría implantarse en España y así evitar la fuga de turismo a otros países. Las aerolíneas están convencidas de que el certificado verde digital que recogerá quién está vacunado y quien no frente al covid, es la herramienta más adecuada para garantizar no portar el virus, pero para no esperar a su implantación reclaman aceptar a gente de otros países, siempre que el preparado esté aceptado por la Agencia Europea del Medicamento. También plantean las aerolíneas que se admitan los test de antígenos, por ser más rápidos, baratos y suficientes a ojos del sector, que en todo caso aboga porque se establezcan acuerdos bilaterales con mercados importantes para España, como Reino Unido y Estados Unidos, para favorecer los flujos de movimientos turísticos en lo que definen como corredores seguros, con incluso medidas establecidas a nivel regional dependiendo del estado de la pandemia en cada sitio, así como aceptar a viajeros con una única dosis, como está llevando a cabo la campaña de protección sanitaria en Reino Unido. «Es importante que se restablezca la movilidad de modo seguro, pero con criterios racionales», demandó Javier Gándara.

La organización empresarial de las aerolíneas resalta la bajada de precios generalizada que asegura están llevando a cabo muchas de las compañías, estrategia que entienden van a permanecer a medio y largo plazo para volver a atraer cuota de mercado. No está a favor el sector de prohibir vuelos de corto radio por motivos medioambientales, al asegurar el presidente de ALA que esos vuelos atendidos por líneas ferroviarias de alta velocidad apenas representan el 1% de las emisiones de los aviones que vuelan en España.

En un ámbito laboral, ALA pide al Gobierno extender los ERTE al menos hasta diciembre del 2021, situación que afecta en este mes a 14.134 empleados, más del 80% de los empleados del sector.