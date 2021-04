Por que «El Pueblo Gallego?» La Voz recupera unha cabeceira histórica

0

La Voz de Galicia

25/04/2021

Durante máis de cincuenta anos, entre 1924 e 1979, El Pueblo Gallego foi un dos grandes símbolos do xornalismo galego máis comprometidos co país. Fundado en Vigo polo intelectual e político Manuel Portela Valladares, o diario deu cabida a sinaturas como as de escritores e personalidades como Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Ánxel Fole, Alexandre Bóveda ou Valentín Paz Andrade, sendo tamén un dos primeiros en publicar na lingua do país.

Foi precisamente en El Pueblo Gallego onde ?Federico García Lorca difundiu os seus celebrados Seis poemas galegos. Centrado na defensa de Galicia e cunha orientación claramente galeguista, chegou a pór en circulación 30.000 exemplares. Foi un dos defensores da autonomía galega e do Estatuto de 1936, antes de pasar a mans militares na Guerra Civil.

La Voz de Galicia, dona desta cabeceira, recupéraa agora para este número especial, tomando o seu nome tanto para o especial na web como para o número que se publica en papel. Aquí pódense consultar os seus números publicados.