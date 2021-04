La hotelería gallega se aferra al verano y rechaza ofertas de compra a la baja

0

La pandemia aprieta, y mucho, pero los hoteleros gallegos, antes de hundirse, tratarán de seguir a flote al menos hasta comprobar cómo se comporta el verano. En el tramo final del 2020 se produjo un fenómeno insólito en el sector con la salida a la venta de varias decenas de establecimientos de distintas categorías en todo tipo de canales, incluso en los que están abiertos al público y no garantizan la discreción en las operaciones. Idealista, por ejemplo, tenía al comenzar la crisis sanitaria 22 hoteles en cartera en Galicia. Hace cinco meses eran 33, y hoy ya son 41.

La angustia económica y la falta de experiencia por parte de las familias propietarias ante una coyuntura con la que nadie contaba explican unos movimientos a la desesperada que se han quedado en nada, o en casi nada. Desde que comenzó el año no se han cerrado más operaciones de compra-venta de lo normal, pero sí han irrumpido dos perfiles nuevos entre los compradores. El de los inversores que buscan gangas y presentan ofertas muy radicales a la baja, sabedores de la delicada coyuntura empresarial; y la aparición de profesionales de grandes cadenas y corporaciones que con un escenario laboral comprometido optan por buscar negocios asequibles para emprender por su cuenta.

«Ya sabemos que nadie da duros a cuatro pesetas, pero a dos pesetas...», ejemplifica Reyes Sopkowsky recordando una operación que fracasó hace solo unos días. La responsable de la agencia Itta Galicia admite un dinamismo inusual de buscadores y muchas consultas «que no se terminan de firmar» por las dudas que generan las restricciones y el miedo a una cuarta ola. Ese temor contrasta con la esperanza de los propietarios que, superado el invierno, tienen la sospecha y el deseo de recuperar algunos ingresos en verano «si conseguimos que sea al menos como el pasado». El comentario de Sopkowsky se circunscribe las Rías Baixas, su territorio de acción, donde los meses estivales no se dieron tan mal.

Cesáreo Pardal, el presidente del Clúster de Turismo, propietario de una casa rural y de pisos turísticos, lo vivió en sus carnes. «A mí también me han llamado. Yo siempre les digo que hagan una oferta, porque todo tiene un precio, son negocios», afirma antes de advertir que, por mala que sea la situación, el sector hotelero gallego es «muy resistente. La gran mayoría son familias, y si hay que trabajar 16 horas al día para resistir, lo harán, pero nadie va a malvender por el hecho de que los fondos buitre estén siempre encima de este tipo de oportunidades».

Más alquiler que venta

La bolsa de hoteles preparados para la compra-venta en Galicia es más amplia que nunca, pero no lo suficientemente representativa como para ver venir las tendencias. Juan Sanchís, de la consultora catalana Starsfour, con 1.700 negocios en cartera, confirma «un tráfico elevadísimo» por parte de inversores para comprar, aunque la operación más frecuente en los últimos meses ha sido la del alquiler. El consultor hotelero explica que las grandes cadenas españolas están tratando de salvar sus negocios con la venta de algún activo en el extranjero. Los inversores más potentes están desplomando sus ofertas un 20 % con respecto al 2019, con un precio resultante «que muchas veces no llega para ni para cubrir las cargas hipotecarias que faltan por pagar. Así no puedes vender», indica. También da pistas: es un buen momento para comprar casas rurales. ¿En Galicia? Sanchís resopla: «Antes nos preguntaban por hotelitos en el Camino de Santiago. Desde hace un año, nada de nada».

«Para vender, los sentimientos deben quedar a un lado»

Jesús Rodríguez Maseda es de Ribadeo, se formó en Santiago, en el Centro Superior de Hostelería, es experto en gestión hotelera y ahora trabaja desde A Coruña para la consultora norteamericana Horwath. Su dinámica le ha llevado a impulsar y orientar decenas de proyectos turísticos de distinto tamaño. Desde que comenzó esta «crisis de las incertezas», como él la define, dedica una parte de su tiempo a enseñar a dar pasos atrás. ¿Cuándo hay que vender un hotel? Maseda parte de la base de que el que se hace esa pregunta en un momento de escasísimos ingresos es porque ya tiene un «corto recorrido bancario». Antes de decidir, sugiere la necesidad de revisar el rendimiento anterior y plantearse una «travesía del desierto» de un año y medio, poniéndose en el peor de los casos. Y llega el momento de preguntarse: ¿El dinero que necesito es asumible? ¿Puedo devolverlo en un tiempo razonable? «Si no obtienes dos síes, entonces tienes que vender tu activo», reflexiona.

Para vender recomienda «ser realista. Los sentimientos y los vínculos emocionales deben quedar a un lado y hay que centrarse en las cifras». Ese suele ser el primer error. El siguiente es pensar que un hotel es un valor inmobiliario. «Estamos vendiendo un negocio adherido a un bien inmobiliario», puntualiza, por lo que pesará más la generación de caja, salvo que se trate de una ubicación estelar.

En comunidades como Galicia, con una gran mayoría de hoteles familiares, la compra y la venta del negocio se vive dos veces en la vida a lo sumo. Es habitual, relata Maseda, «llamar a las puertas equivocadas, corriendo el enorme riesgo de manosear tu producto provocando la proyección de que se vende a la desesperada», por eso recomienda encontrar antes el perfil del comprador y dar con el canal de venta correcto. Por último, el consultor recomienda darle vueltas a las fórmulas, que no tienen que ser una transacción a secas, hotel a cambio a dinero, que también vale cuando se trata de alcanzar liquidez para mantener una empresa. Existen alternativas como la venta del activo asegurando la explotación del bien en un contrato de arrendamiento; dejar una opción de recompra futura con un valor fijo; o abrirse a la entrada de terceros en la sociedad, entre otras salidas.