Los dueños del bloque desocupado en Vigo, a la espera para restaurarlo

El dueño tuvo que acceder al inmueble con ayuda de la policía

Tras abrir la puerta, una bocanada de hedor pone a prueba a cualquier visitante. A unos metros de la Porta do Sol, el corazón de Vigo, se alza un majestuoso edificio realizado por el arquitecto racionalista Jenaro de la Fuente en el número 2 de Abeleira Menéndez. Es un inmueble compuesto de bajo, entresuelo, cuatro plantas y un ático con vistas a la ría. El señorial bloque de fachada de piedra ha estado okupado desde agosto del 2019. Ahora, los propietarios han podido volver a entrar gracias a la policía, a pesar de que el juzgado de Vigo archivó el caso. «Nos dijeron que archivaron la demanda porque no se la pudieron notificar a los que estaban dentro», cuenta Juan Carlos Rial, que dirige la Fundación José Estévez, que es la titular de la finca. El presidente de la entidad tuvo reflejos y llamó a la policía. Acompañado por las fuerzas de seguridad, entró y comprobó que no había nadie. Hasta hace poco era imposible acceder al inmueble. Los okupas vigilaban desde la ventana la llegada de cualquier persona a las inmediaciones. Tenían sus motivos.

Seguir leyendo