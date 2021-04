El PPdeG avala la coalición con el PSOE en Ourense si Villarino renuncia al acta de concejal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 23/04/2021 14:52 h

El PPdeG ha avalado las condiciones que maneja su grupo municipal en Ourense para activar el relevo en la alcaldía. Para el número dos de los populares gallegos la salida de Gonzalo Pérez Jácome pasa por alcanzar un acuerdo de coalición que consolide una mayoría (14 concejales de 27), una suma que solo pueden garantizar el PSOE (9) y el PP (7). La otra condición es que el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, se aparte por completo, esto es, que entregue su acta de concejal y que no intente impulsar «estratexias» para acabar dirigiendo la ciudad con movimientos posteriores o a través de «títeres». El ofrecimiento de esta misma semana del todavía portavoz socialista «son palabras baleiras se non van acompasadas da renuncia da acta de concelleiro». Miguel Tellado, que asegura que su grupo municipal ourensano goza de toda la autonomía y autoridad para resolver la «estabilidade» de Ourense, afirma ese gobierno debe estar «por riba das siglas».

El PPdeG se remite a los signos de desconfianza que, a su juicio, ha ido emitiendo Villarino desde hace dos años: «Non é de fiar, a súa motivacion política é a ambición persoal», sostiene Tellado, quien ve comprensible que el PP «dubide da súa palabra» y que teman una «trampa» del socialista, de ahí que haya solicitado también un pronunciamiento expreso por parte del líder autonómico, Gonzalo Caballero.

De no cuajar esta petición, el PP seguirá haciendo «unha oposición colaborativa, proactiva e leal» con los ciudadanos, incluso apoyando a Jácome en aquellas cuestiones que sean fundamentales para la gestión de Ourense, y advierte que elevar a Villarino como alcalde sin un acuerdo de gobierno no mejoraría la estabilidad del Concello. De hecho, Tellado insinuó que el mayor problema para propiciar el relevo en la alcaldía ya no depende del PP, sino que no lo apoyan «os seus».

Feijoo y la campaña de Madrid

El secretario general del PPdeG también abordó la actualidad política, que pasa por las elecciones en Madrid, una campaña en la que, de momento, no está prevista la presencia del presidente popular de Galicia. Tellado solo aclaró que la organización gallega está a disposición del proyecto de Isabel Díaz Ayuso, pero eludió revelar «conversacións internas do partido» para aclarar si Alberto Núñez Feijoo va a sumarse en la recta final de alguna forma, cuestión que, en cualquier caso, también dependería de la «axenda» del titular autonómico.

Atendiendo a los últimos acontecimientos, Tellado también evitó situar a Vox como socio necesario para conformar la mayoría en Madrid, pero le recomendó al partido de Santiago Abascal que condenase las amenazas anónimas dirigidas contra varios dirigentes, entre ellos el candidato Pablo Iglesias. Por su parte fue firme: «En democracia non caben nin a violencia, nin as ameazas, nin a intimidación. A nosa solidariedade é total, e a condena, sen paliativos», afirmó el popular, quien aprovechó el brete para recordar que «o BNG non denuncia a violencia», en referencia a los dos intentos de pactar una declaración institucional en el Parlamento de Galicia.