Las listas de espera en atención primaria llegan a las dos semanas

La Voz de Galicia redacción la voz

24/04/2021 05:00 h

Los problemas para solicitar cita por teléfono o la saturación en las consultas por personas con síntomas de covid dilatan los tiempos de espera en los centros médicos gallegos. En ocasiones, caso de varios ambulatorios de Marín, Vigo o Cambre, no hay citas disponibles en atención primaria hasta pasados quince días.

Al menos 5 días. El retraso para la obtención de cita oscila entre los 5 y los 15 días, dependiendo de a qué centro de salud se reclame atención médica. El ambulatorio de Teis no permitía ayer obtener una cita, que siempre es telefónica, en menos de quince días. En Coia, el tiempo de espera se situaba ayer en los 14 días, mientras que en el Nicolas Peña y en Pintor Colmeiro bajaba a 13 y 12 días, respectivamente. Menor hay que aguardar en otros centros consultados, como el de López Mora, con 5 días; Coruxo, con 6; Casco Vello, 8; y, en Rosalía de Castro, 8 días.

Solo cita telefónica. En todos los centros del área coruñesa, la petición de cita a través de Internet sigue siendo para consulta telefónica. Si se desea que sea presencial, un llamativo aviso en rojo advierte en el portal de que hay que llamar directamente al ambulatorio. No siempre es sencillo, ya que es posible que el teléfono comunique o no lo cojan. En varios centros, como San José o Federico Tapia, hay citas disponibles en el mismo día para el médico de cabecera o pediatra. En O Castrillón, por ejemplo, no hay hasta el miércoles. En el centro de salud de O Temple, en Cambre, hay médicos que no tienen ningún hueco hasta el 4 de mayo. Más tendrá que esperar un usuario de la Casa del Mar que, este jueves, pidió cita por un orzuelo y no podrá ir a consulta hasta el 6 de mayo.

Vuelta a la normalidad. La próxima semana empiezan a implantarse agendas con el 60 % de las consultas presenciales y a avanzar en el retorno a la normalidad. Centros de salud como el de Os Tilos (Teo) están prácticamente al día y es posible acudir a una consulta presencial; en otros, como los de Santa Comba, Milladoiro (Ames), o los de Vite y Concepción Arenal de Santiago, hay hasta una semana de espera para tener atención presencial de algunos médicos.

Faltan médicos. Como en otras ciudades, la demora varía mucho según el centro de salud e incluso el cupo del facultativo. En centros como el Virxe Peregrina o el de Lérez hay médicos con espera de tres días. En los ambulatorios de Marín, Baltar (Sanxenxo) o Bueu la demora es de una semana, si bien en Marín, para algún médico, alcanza los 13 días. En Moraña la lista de espera llega a los 12 días y, en Cuntis, a 10 jornadas. Hay casos donde la falta de médicos, al no haber sustitución, incrementa los retrasos. Así sucede en Caldas de Reis, donde hay una baja. Y hay casos más graves, como en Portas, donde acumulan cinco años sin cubrir una vacante.

Saturación en los centros. Los centros de salud del área sanitaria han retomado casi todas las consultas presenciales y tienen un papel fundamental en el diagnóstico del covid al estar detrás de la detección del 90 % de los casos. Los médicos de familia aseguran que llevan casi dos años al límite: «Cuando suben los casos sube la demanda y la saturación, pero cuando baja la demanda no lo hace de manera proporcional», explica Matilde Maceira, de uno de los centros con más trabajo, el de Narón.

Una semana. En el caso de los médicos que están de baja, los pacientes que tienen asignados pueden tener que esperar hasta siete u ocho días para que lo atienda otro facultativo. En otros casos, las consultas telefónicas se pueden producir en el mismo día en el que se solicitan o, al menos, en corto plazo. Las citas presenciales es preciso solicitarlas en los propios centros.

Sin demoras para las consultas en Lugo, Ourense o Carballo

Hay otros puntos de la comunidad donde los centros de salud no presentan mayores complicaciones a las habituales. En Ourense, las citas al médico de cabecera se dan de un día para otro como norma general. En ocasiones, la cita presencial puede darse en la propia jornada en que se solicita. En Pediatría ocurre lo mismo.

Tampoco se registran retrasos en Lugo. Salvo algún centro donde se pueden demorar las consultas un par de días, en el resto de ambulatorios hay atención en la propia jornada en que se solicita la cita. También en el centro de salud de Carballo, donde funcionan con normalidad. Desde el ambulatorio señalan que los tiempos dependen de las agendas de cada profesional. En cuanto a colas, comentan que pueden formarse puntualmente por personas mayores que acuden a preguntar dudas sobre la vacunación. En los centros de salud de Barbanza no hay saturación. La mayor demora a la hora de dar citas se produce en Ribeira. En A Pobra, tanto para atención primaria como para Pediatría, las citas se dan de un día para otro, igual que en Rianxo.

En A Mariña, los pacientes podían conseguir cita ayer en los centros de salud de Ribadeo, Viveiro o Foz para el lunes. El pasado miércoles se celebró en Burela una concentración convocada a nivel comarcal por la Plataforma Sanitaria da Mariña en la que, entre otras reivindicaciones, se pedía que se restablecieran las citas presenciales en los centros.

En Lalín, Agolada y Vila de Cruces, por ejemplo, las citas tanto de Enfermería como de consulta médica son de un día para otro. En Silleda hay alguna excepción puntual en función del cupo del facultativo y, en Dozón, se atiende bajo demanda. Donde sí se percibe colapso es en las centralitas telefónicas para atender dudas y peticiones de los pacientes.