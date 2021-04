«In memoriam»: Lino Alonso, Capitán de barco

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jaime Gayá Moreno

22/04/2021 20:09 h

Despedimos a Lino Alonso, nuestro gran Jefe de Vigilancia Aduanera de Galicia. Falleció el martes a los 61 años, súbitamente. Durante todo el día, hemos recibido llamadas, mensajes y correos de compañeros de Vigilancia Aduanera de toda España; también de personal del resto de la Agencia Tributaria y de jueces, fiscales, Guardia Civil, Policía... Incluso desde Aduanas de otros países nos preguntaban si era cierto que Lino había fallecido.

Y todas las llamadas repetían lo mismo. La desolación por la pérdida de Lino y su grandísima profesionalidad y bondad. También nos recordaban su desbordante sentido del humor, de decirte un chiste sin parecerlo. Sus anécdotas de casi 40 años de lucha contra el narco. Como cuando tuvo que devolver un barco decomisado, que había sido desvalijado en el puerto, una tarde en que llovía a cántaros y Lino, sentado en el coche con los indignados dueños -malos, como él decía? que le preguntaban por el estado del yate: «Yo no voy a ir a ver el barco con la que está cayendo, si quieren ir, sin problema; pero si lo prefieren, firmen el recibí y dejamos esto resuelto». O la entrevista en prisión con un pequeño delincuente que no decía ni mú y cómo otro compañero de Vigilancia Aduanera sacó de repente la tarjeta de la habitación de hotel, con forma de tarjeta de crédito y blandiéndola delante de su cara le espetó: «Escucha. Tenemos todo grabado aquí, ¿entiendes?: tus llamadas, tus mensajes de móvil, tus rutas, tus ficheros de ordenador, todo». En la tarjeta de la habitación de hotel. Y colaboró.

También nos hablaban de su capacidad de trabajo: de lunes a lunes; mañana, tarde y, cuando era necesario, noche. De que descolgaba el teléfono si alguien le llamaba con un problema en un operativo a las cinco de la mañana.

Y cuando ayer por la tarde terminábamos cada una de estas llamadas de pésame, nos encontrábamos frente a frente con su familia: su mujer, su hijo, su hermana, sus cuñados, sus sobrinos, que nos miraban a la cara y nos preguntaban, con rabia y dolor, por qué no habían podido disfrutar más de Lino. No solo por qué le había arrebatado tan pronto la muerte, sin poder vivir algunos años de jubilación. Por qué no había podido pasar más horas con ellos todos estos años. Y no había sombra de reproche. Todos, llorando, decían que fue un padre y marido ejemplar, sin tacha.

No he sabido qué decirles.

El martes, cuando esa otra llamada de mierda nos dejó destrozados, pensaba que la clave de todo era su amor por Galicia («Es bonita Galicia, ¿verdad, Jaime?»). Su negativa a que las Rías se convirtieran en territorio narco.

Y su infinito anhelo de justicia, a que el que la haga, la pague. A que los señores de la droga no saliesen impunes, enriquecidos con el dolor de tantas familias.

Pero este jueves, hablando con tantos compañeros deshechos y desorientados, me he dado cuenta de que, junto a todo eso, había algo más. Que su profesionalidad y su bondad no eran cosas diferentes. Que era profesional por ser bueno. El buen Capitán de barco que, desde sus años de Náutica en Coruña, nunca había dejado de ser. El buen Capitán de barco que se preocupa de toda su tripulación. Que hace suyos los problemas de cada marinero, le escucha y se desvive por resolverlos. Que riñe con cariño y sentidiño. Que no puede mirar tranquilo cómo el grumete se desespera con los nudos. Porque es su barco. Porque es su gente.

Y su tripulación fue cada día haciéndose más grande. Vigilancia Aduanera de Galicia; los compañeros de Vigilancia de Cataluña (¿verdad, Carlos?), de Canarias, o de otras regionales, con los que colaboraba, a los que apreciaba y por los que no ponía límite a su entrega; y jueces y fiscales (José Antonio, Marcelo, Marisol, Pilar, Víctor, Luis, Estela, Juan Antonio…); y policías o Guardias Civiles, embarcados también en la lucha contra la delincuencia organizada. Y todo el resto de personal de la Agencia Tributaria (José Antonio, Arturo…) a los que, con la humildad de un recién llegado, enrolaba a la menor ocasión para ésta su travesía, luchar contra la delincuencia organizada, con destino que a veces parecía incierto, pero que Lino, el Capitán, siempre veía claro entre la bruma.

Por eso no pudo estar más tiempo con su familia. No porque tuviera que cumplir los objetivos («a ver si pillamos a Andalucía») o porque emplease tiempo en ese Máster de Dirección de la Administración Pública que todos los años, ¡cómo si le hiciera falta!, con la inocencia de un niño, pedía realizar, ávido siempre de formación («hay que formar al personal»). No tuvo tiempo porque estaba ocupándose de su tripulación, a la que nunca dejó tirada.

Querido Lino. Creo que de alguna manera estas palabras te llegarán. Para que sepas que tantas horas de navegación contigo fueron magníficas. Que esa bandera de España con la doble H que hoy cubre tu féretro no será la última bandera de tu barco. Que navegarás en otros mares en los que esperamos encontrarte. Y que tu tripulación, desde el muelle, rota por el dolor, se despide de su Capitán, guardando como un tesoro esa carta de navegación en la que nos dejas marcada la ruta.