Una treintena de profesionales ultiman pleitos contra Audasa por las obras de Rande

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 21/04/2021 05:00 h

Una treintena de transportistas, taxistas, arquitectos, abogados y otros profesionales liberales de diversos puntos de Galicia presentarán en los próximos días una cascada de demandas individuales contra Audasa por cobrar íntegros los peajes en la AP-9 durante las obras de ampliación de Rande pese a no ofrecer la calidad esperada en una autopista, mantienen. Los demandantes entienden que les asiste la ley pese a la sentencia del lunes de la Audiencia de Pontevedra que liberó a Audasa de tener que devolver a conductores particulares los peajes cobrados durante 81 retenciones registradas en el tiempo en el que se llevaron a cabo los trabajos de ampliación del puente.

«O pliego de condicións da autopista esixe a Audasa garantir un tráfico áxil e seguro a cambio da peaxe, e non cumpriu», mantiene Alberto Vila, gerente de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia. Los profesionales quedaron fuera de la demanda colectiva revisada por la Audiencia de Pontevedra, por lo que ultiman la suya propia con una suma de pleitos individuales, en la que en algún caso se reclaman hasta 25.000 euros en peajes abonados durante las obras y otros dos con más de 10.000.

«Se non se cumpre coas condicións da autopista estase a vulnerar o contrato que a concesionaria subscribe con cada usuario a través da peaxe», entiende Xoán Antón Pérez Lema, abogado de los demandantes que ultiman sus reclamaciones ante el juzgado de primera instancia número 12 de A Coruña. «O fallo da Audiencia de Pontevedra non modifica en nada as nosas esixencias», mantiene el letrado, que en todo caso augura un largo recorrido de al menos dos años al que dar por seguro nuevo recurso que entiende se acabará presentando contra la sentencia absolutoria lograda esta semana por Audasa.

La Audiencia de Pontevedra anuló la sentencia del juzgado mercantil de la misma ciudad que obligaba a la concesionaria de la AP-9 a devolver los importes de los peajes a los usuarios que demostrasen haber sufrido alguna de las 81 retenciones de tráfico causadas por la obra entre el 2015 y el 2018. El recurso que deja sin efecto dicha devolución apunta que los conductores optaron por usar la autopista pese a conocer las obras y las retenciones que provocaba, al tiempo que el tribunal estima que el peaje pagado está justificado por el recorrido realizado y no por la calidad del servicio prestado por Audasa.