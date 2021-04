Feijoo teme que el líder del PSOE ourensano pretenda ser alcalde «por persona interpuesta»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia miguel ascón

ourense / la voz 21/04/2021 05:00 h

El PP no se fía del portavoz municipal del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino. El líder socialista anunció este lunes que se apartaría para facilitar una moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome, tal y como le pedían desde hace meses los populares. Sin embargo, estos dudan de sus verdaderas intenciones y piden más información. «Lo que queremos es saber en qué consiste la propuesta, qué significa apartarse y si es una propuesta fiable. Si apartarse significa gobernar por persona interpuesta, eso no es apartarse», opinó este martes el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, según informa Juan Capeáns.

El máximo responsable de los populares gallegos dejó la puerta abierta a que el PP local —encabezado por el exconselleiro y exalcalde Jesús Vázquez— profundice en los detalles de la propuesta de Villarino. «Si apartarse es apartarse de verdad y dejar al grupo municipal socialista libertad y autonomía para hablar con el PP, entiendo que el PP de Ourense está dispuesto a hablar si esto viene en serio», apuntó Feijoo, que no puso demasiadas esperanzas en ello: «Lo que hemos visto hasta ahora es que todas las propuestas que hemos hecho han sido denegadas, desde el inicio hasta el final. Vamos a ver ahora en qué consiste la propuesta. Pero, insisto, la mayor profundización le corresponde a los compañeros del PP de Ourense».

Recordó, en este sentido, que tras las elecciones del año 2019 los populares ofrecieron al PSOE un acuerdo para dejar gobernar a la lista más votada. «Era una propuesta muy sencilla», dijo Feijoo, que explicó que, de ese modo, los socialistas habrían gobernado en el Concello de Ourense y el PP en la Diputación, ambos en minoría y sin necesidad de pactos. «A esto se nos dijo que no. Nos sorprendió mucho», rememoró el líder autonómico de la formación, que acabó llegando a un acuerdo con Democracia Ourensana en ambas instituciones.

Esa coalición se rompió el pasado mes de septiembre y Jácome sigue al frente de un gobierno municipal formado solo por tres personas (él y otros dos ediles en una corporación que tiene 27). De esta forma, la única solución para forzar un relevo era una moción de censura apoyada por PSOE y PP y Feijoo aprovechó para reprochar a Villarino su actitud en aquel contexto. «Hace unos meses, el representante del PSOE en Ourense habló de la posibilidad de qué hacer ante las dificultades del actual alcalde y su respuesta fue intentar una moción de censura en la Diputación», dijo Alberto Núñez Feijoo. Esa operación fracasó en la institución provincial, donde el popular José Manuel Baltar sigue gobernando en minoría aunque con el apoyo estable de la exdiputada de Ciudadanos, Montse Lama.

Villarino solo quiere una firma, pero el PP exigiría que el futuro gobierno fuese de coalición

El burofax enviado al PP por Rafael Rodríguez Villarino ofreciéndose a apartarse para facilitar el relevo de Jácome reclamaba a los populares «engadir a sinatura necesaria co fin de conformar a maioría que se require para rexistrar e votar favorablemente una moción de censura». Y es que al PSOE (con nueve ediles) le bastaría con una sola firma del PP para lograr la mayoría absoluta, porque da por hecho el apoyo de Ciudadanos y BNG (ambos con dos ediles). El problema es que los populares no quieren dar un cheque en blanco al PSOE hasta el año 2023. Su líder local, Jesús Vázquez, guarda por ahora silencio, pero fuentes populares indican que sigue vigente la condición de formar una coalición estable. Preguntado Villarino por si el PSOE aceptaría que los concejales del PP entrasen en el gobierno, no lo aclara: «Que digan eles o que queren, se é que queren algo».