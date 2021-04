BNG y PSdeG reabren el debate para ampliar el techo autonómico justo cuando el Estatuto cumple 40 años

0

La Voz de Galicia Domingos sampedro

Santiago / la voz 21/04/2021 05:00 h

El BNG reclamará la transferencia del tráfico y la seguridad viaria, lo que exige desarrollar un verdadero cuerpo de policía en Galicia, mientras el PSdeG propondrá un acuerdo para solicitar al Gobierno central el traspaso de hasta 30 nuevas competencias. Las fuerzas de la oposición acudirán al próximo pleno del Parlamento decididos a reabrir el debate sobre la ampliación del autogobierno, que el PP ve «basicamente desenvolvido».

Justo cuando se cumplen los 40 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, publicado en el BOE el 28 de abril de 1981, efeméride que coincidirá con el próximo pleno del Parlamento gallego, el grupo del BNG defenderá una proposición de ley dirigida a reclamar por segunda vez ante el Congreso la transferencia de las competencias de tráfico y seguridad vial, iniciativa que ya fue defendida en el 2010 en Madrid, con Zapatero al frente del Gobierno, sin obtener ningún éxito.

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, considera que es el momento de volver a intentarlo, toda vez que cuando el Parlamento organizó su acto de conmemoración de los 40 años del Estatuto «vimos e escoitamos por parte da Xunta e do PP como se daban moitos golpes de peito falando de autogoberno», aunque en los últimos 12 con Feijoo al frente del Gobierno gallego, no se ha recibido «nin unha soa competencia nova, nin sequera as que aparecen recollidas no Estatuto de 1981», señala Rodil.

El grupo del PSdeG ha elegido un formato diferente, el de la proposición no de ley, para suscitar en la Cámara gallega un debate similar. El viceportavoz socialista, Pablo Arangüena, manifestó este martes tras la reunión de la Xunta de Portavoces, que se encarga de organizar la agenda plenaria, que reclamará la transferencia de un paquete de 30 competencias para Galicia «na liña de avanzar no autogoberno dende a lealdade institucional», y marcando distancias —dijo— con el «delirio separatista» que atribuye al BNG y también con el inmovilismo que reprocha a los populares.

En cambio, el PP se mantiene en sus trece: «O núcleo fundamental do autogoberno está desenvolvido», manifestó su portavoz, Pedro Puy, lo que no quita que siempre haya alguna «posibilidade» de incrementar competencias, como es el traspaso de la titularidad de la AP-9.