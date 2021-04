Audasa es absuelta de abuso por cobrar peajes durante las obras de Rande

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 19/04/2021 17:27 h

Audasa no tendrá que devolver los peajes cobrados en la AP-9 durante las obras de ampliación del puente de Rande, ni tampoco pagar una indemnización a los conductores que sufrieron retrasos o perjuicios en su vida laboral o personal a causa de los atascos que se registraron durante los tres años en los que se realizó el engrandecimiento del paso sobre la ría de Vigo. La Audiencia de Pontevedra acaba de fallar a favor de la concesionaria de la autopista AP-9 negando que incurriese en una práctica abusiva por cobrar íntegros los peajes de vial pese a los atascos y retenciones originados por las obras, como sí había advertido el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra en una sentencia de febrero del pasado año a raíz de una demanda del fiscal jefe provincial contra la empresa.

El fallo condenatorio fue recurrido tanto por Audasa para defender la legitimidad del cobro de los peajes, como por la Fiscalía y la plataforma de afectados En-Colectivo al reclamar una indemnización para los conductores que sufrieron retrasos en sus desplazamientos y que se instaurase la obligación a la empresa de adecuar sus tarifas a las condiciones de la autopista.

Vistos los recursos, la Audiencia de Pontevedra estima ahora que no se puede calificar la práctica denunciada como obstruccionista o desleal por parte de Audasa contra sus clientes, los conductores usuarios de la AP-9. Advierte el tribunal que en ningún acuerdo ni contrato de la Administración central con la concesionaria de la autopista se contempló una posible reducción de las tarifas de los peajes a causa de las obras. Considera el tribunal que los precios de infraestructuras como la AP-9 se obtienen de un modo global, atendiendo incluso al tiempo de explotación total, por lo que no estima cuestiones puntuales como las obras y sus consecuencias para los usuarios.

El fallo dado a conocer hoy incluso apunta que las obras de ampliación tienen amparo legal y el precio de los peajes es fijado por el Ministerio de Transportes, no dependiendo por ello de la concesionaria, que si bien se entiende puede bajarlos, no está obligada a ello, sin que el hecho de no hacerlo suponga un abuso de algún tipo.

La sentencia dictada el año pasado fijaba en 81 el número de atascos y colapsos, de los más de 200 documentados, que darían lugar a la devolución de los peajes pagados en el tramo de Rande, pero la Audiencia retira esa posibilidad y no encuentra tampoco motivos para una indemnización por parte de Audasa a sus clientes.